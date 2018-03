Whatsapp estende il tempo per cancellare i messaggi inviati ad oltre un’ora

Sarà capitato a tutti di inviare per errore un messaggio su WhatsApp o di aver sbagliato destinatario oppure di aver inviato un messaggio e di esservi pentiti subito dopo di averlo fatto. Già da qualche settimana, vi è una nuova funzione che permette l’eliminazione del messaggio entro però un certo lasso di tempo che consiste in qualche minuto. Adesso però con la nuova funzione che è stata appena introdotta dall’ applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp questo rischio dovrebbe essere ridotto al minimo visto che sarà possibile cancellare il testo scritto impropriamente entro un periodo di circa 68 minuti e 16 secondi. Come già abbiamo riferito, era presente la funzione eliminare i messaggi per tutti e pare funzionasse in classe di tempo di soli 7 minuti, adesso però l’applicazione concede più tempo per tutti ripensamenti.

Questo allungamento dei tempi è stato individuato su una versione beta non definitiva di WhatsApp per Android ed è stato segnalato da un noto sito di indiscrezioni proprio su WhatsApp. La funzionalità di eliminazione definitiva introdotta per tutti gli utenti lo scorso autunno era limitata a 7 minuti successivi all’invio di un messaggio o di un altro contenuto come video, foto o GIF a patto però che quel contenuto non fosse stato ancora letto dal destinatario. A breve almeno per quanto si vede nella versione beta dell’applicazione per Android Ovvero la numero 2. 18. 69 si dovrebbe passare a 4.096 secondi ovvero 68 minuti e 16 secondi. Sarà soltanto questione di tempo ma questo aggiornamento dovrà arrivare per tutti.

Questa indiscrezione Dunque dovrebbe essere piuttosto certa anche perché le funzionalità che erano state anticipate nelle scorse settimane o negli scorsi mesi sono effettivamente arrivate poi nelle diverse versioni Beta che poi hanno anticipato gli aggiornamenti ufficiali. L’eliminazione Comunque pare non sia totale a parte che esistono alcuni sistemi per poter recuperare messaggi rimossi e c’è anche da considerare che l’utente potrebbe avere visualizzato parte del testo tramite le notifiche schermo dell’ applicazione senza però fare scattare la spunta blu. Uno dei problemi che WhatsApp deve ancora risolvere è quello del testo che appare al posto del messaggio cancellato.

Una volta che l’sms viene rimosso, il destinatario riceve l’avviso della cancellazione che può creare comunque dei problemi tra i due interlocutori. Altre novità Sono in arrivo con i prossimi aggiornamenti e la prima riguarderà Dunque l’arrivo imminente del sistema di pagamento attraverso l’applicazione. Ebbene sì, l’azienda renderà possibile trasferire delle piccole somme di denaro all’interno di WhatsApp con le transazioni che avranno luogo in peer-to-peer. Questa novità è arrivata ad alcuni medio-orientali che parlano delle applicazione Come già concordata con alcune banche. La seconda novità è quella di cui abbiamo appena parlato Ovvero quella di cancellare i messaggi già inviati oltre i 7 minuti.