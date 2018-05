WhatsApp, l’ultima bufala delle scarpe Adidas: attenzione, non è la solita bufala

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sembra essere ormai metà e oggetto di migliaia di truffe al giorno perché pare che le vittime siano facilmente influenzabili. Dopo la truffa riguardante il puntino nero che una volta premuto bloccava automaticamente l’applicazione e il telefono, nelle scorse ore sembra essere arrivata una nuova bufala. Questa riguarderebbe un presunto regalo da parte dell’azienda Adidas in occasione del suo ottantesimo compleanno. Questa nuova truffa consiste in un messaggio pervenuto proprio attraverso WhatsApp e il quale prevede 5000 paia di scarpe in palio, qualora si decida di cliccare su un link inviato proprio nelle varie chat.

Dunque, scarpe Adidas in regalo per l’ottantesimo anniversario dell’azienda è questo l’ennesimo tentativo di frode online facente parte di quello che è stato definito phishing, ovvero il fenomeno che è iniziato con l’avvento delle mail ma che al giorno d’oggi è sempre più diffuso grazie alla diffusione dei social come Facebook e soprattutto di WhatsApp.

Sostanzialmente quello in questione non è una bufala, ma una vera e propria truffa Perché nel momento in cui l’utente andrà a cliccare sul link in allegato al messaggio, qualcuno dall’altra parte ruberà dai dati che saranno venduti poi a spammer oppure ad agenzie di pubblicità terze e utilizzate quindi per poter attivare degli abbonamenti a vostro nome e quant’altro. A fare insospettire dovrebbe essere il messaggio in sé, ma anche il fatto che l’azienda non è stata fondata 80 anni fa come dice il messaggio bensì 69 anni fa. Inoltre, le pagine ufficiali delle compagnie importanti quali può essere l’Adidas sono protette da certificati SSL e protocolli https mentre la pagina in questione è formattata male con anche alcuni errori di battitura.

A segnalare questa truffa è stata la pagina Facebook della Polizia Postale con uno screenshot del messaggio virale allegato dal seguente consiglio “Fai attenzione che il regalo non lo fanno loro a te ma tu a loro”. Intervenuto sulla questione anche Giovanni D’Agata presidente dello sportello dei diritti il quale rivolgendosi a tutti gli utenti WhatsApp e social in generale, mette in guardia dal fatto che nessuno regala niente per niente e che Adidas o ad ogni azienda che si rispetti utilizzano proprio i canali ufficiali propri per comunicazioni e promozioni varie.

Va detto però che se queste bufale continuano a circolare su WhatsApp è semplicemente perché molta gente continua a non riconoscere e pensando che questo Brand di turno festeggia il proprio compleanno regalando prodotti a destra manca, cliccano sul link e attivandola truffa. Il consiglio Dunque è solo semplicemente uno ovvero nel caso in cui abbiate ricevuto un messaggio del genere sul vostro dispositivo, cancellatelo e state alla larga e questo consiglio vale per tutti gli altri sms messaggio istantaneo o email che presentano delle frasi o dediche simili.