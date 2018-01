Whatsapp in tilt, impossibile inviare messaggi: il servizio è nuovamente down

L’ultimo dell’anno è da sempre la notte più “messaggiata” di sempre, e come ormai saprete, non sono inusuali dei problemi di invio dei messaggi, proprio nel momento in cui volete fare gli auguri a tutti. Oggi, domenica 31 dicembre 2017, WhatsApp ha funzionato fino alle ore 19:40 circa, poi non è stato più possibile inviare o ricevere messaggi, oppure inviare file multimediali.

Ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni ed un eventuale comunicato ufficiale dal team di sviluppo di WhatsApp od ovviamente non appena il problema sarà rientrato.

WhatsApp, dal 31 dicembre 2017 non funzionerà su alcuni smartphone: ecco quali

WhatsApp pare che a partire dal prossimo 2018 Non funzionerà più su una lunga serie di dispositivi Android e non solo, resta di capire su quali dispositivi comunque l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo Non funzionerà più a partire già dal primo gennaio 2018? Come abbiamo riferito, WhatsApp è una delle applicazioni più scaricate e cercate a carattere mondiale e sono circa un miliardo di utenti che la utilizzano regolarmente, ma purtroppo qualcosa sta per cambiare.

Dal 31 dicembre 2017 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone. Lo ha annunciato in una nota ufficiale l’app di messaggistica istantanea aggiungendo di guardare ad altre forme di iOS e Android.

Nella nota l’azienda aggiunge: ” Una decisione non facile ma quella giusta, perché permetterà alle persone di tenersi meglio in contatto con amici, parenti e persone care. Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare Android, iPhone, o Windows Phone prima della fine del 2017 per continuare ad usarlo”. Il motivo principale è negli aggiornamenti e nella sicurezza, che in alcuni dipositivi, troppo “arrestrati” non sarebbe più garantita.

I telefoni in cui non sarà possibile utilizzare WhatsApp sono:

Nokia Symbian S60, dopo il 30 giugno 2017

BlackBerry OS e BlackBerry 10, dopo il 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e versioni precedenti, dopo il 31 dicembre 2017

Nokia S40, dopo il 31 dicembre 2018

Android 2.3.7 e precedenti, dopo l’1 febbraio 2020

Su Twitter impazza l’hashtag #whatsappdown, molti si chiedono se dipenda da problemi di connessione, da problemi legati a iOS o ad Android, o magari ad un malfunzionamento del proprio cellulare: in realtà si tratta di problemi tecnici che stanno interessando il server e hanno bloccato l’applicazione in molte parti del mondo.

Segnalazioni di interruzione del servizio sono arrivate da poco prima delle 20 italiane dall’Italia, dal Sudamerica, dagli Stati uniti e dall’Asia. Al momento l’azienda non ha rilasciato alcuna comunicazione ma siamo certi che le problematiche verranno risolte nel giro di qualche ora, come è sempre accaduto. Dunque non resta che attendere, mettere da parte il telefono e provare a socializzare con chi ci sta attorno!

Un’app fake di WhatsApp presente sul Google Play Store ha registrato più di 1 milione di download da parte degli utenti prima che Google la rimuovesse dallo store e sospendesse lo sviluppatore per la violazione delle policy. Ecco perché in tale ottica, lo “Sportello dei Diritti” nella quotidiana attività di segnalazione delle frodi che viaggiano sulle nostre messaggerie e alle quali rischiamo di essere sottoposti attraverso i nostri contatti e account, informa che è stato pubblicato dalla Polizia di Stato tramite un post pubblicato su “Commissariato di PS On Line – Italia” l’invito a prestare attenzione ad uno dei messaggi che ci può pervenire e che, per l’appunto, riguarda Whatsapp, ed in particolare un fantomatico annuncio dal seguente testo in italiano con punteggiatura e testo che lasciano a desiderare: “Gentile Cliente, Attenzione!”

Ma come hanno fatto gli hacker a inserire “WhatsApp Inc.” come nome dell’azienda produttrice? La fasla applicazione di Whatsapp aveva una valutazione media di oltre 4 punti su 5, ma il numero era veramente basso. Si chiamava Update WhatsApp Messenger, quella che ha “fregato” un numero molto alto di utenti ignari, che magari l’hanno scaricata pensando si trattasse di un aggiornamento per la popolare app di messaggistica.

In questi giorni, infatti, molte persone hanno ricevuto nuovi messaggi in cui si annunciava un ipotetico ritorno all’abbonamento annuale di 99 centesimi. In realtà si trattava di un’applicazione falsa, che, sfruttando la popolarità della famosissima app di messaggistica istantanea, è stata scaricata e installata addirittura da un milione di persone.

Nello scorso mese di Maggio, per alcune ore all’interno del negozio digitale di Google è stata disponibile al download l’app chiamata “WhatsApp” che non era la vera applicazione di Whatsapp.

Come scrive il sito The Hacker News, il falso Whatsapp sembra proprio l’originale, a partire dal nome: “Update WhatsApp Messenger“.