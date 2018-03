Whatsapp: tornano i pagamenti in App e molte altre novità

Ormai è diventata l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Ovviamente tutti ricordano le sue poche funzionalità nei primi anni di vita, fortunatamente per noi gli ideatori hanno continuato a sviluppare l’applicazione creando continui aggiornamenti per sfruttare al meglio la chat. Quando ci sul mercato WhatsApp era disponibile gratuitamente solo per i primi 12 mesi, dopodiché se si voleva continua applicazioni di messaggistica bisognava pagare 0 89 centesimi di euro.

Una volta che è stata acquistata da Mark Zuckerberg l’attuale CEO di Facebook il pagamento è stato eliminato e WhatsApp è diventato totalmente gratuito. Adesso, ultime voci che girano in rete riguardano la possibilità di tornare ad avere alcuni pagamenti in app. Ovviamente tutto questo ha creato uno spaccamento tra l’opinione pubblica: Da una parte ci sono i migliaia di utenti, che usano l’applicazione per scopi commerciali, i quali si trovano d’accordo con questa funzione, viceversa gli altri utenti che invece non hanno gradito per nulla notizia della possibilità che WhatsApp posso tornare ad avere dei contenuti a pagamento.

WhatsApp sembra sia tornata con tante novità e con tanti trucchetti per poter aggirare alcune restrizioni o per limitare ad esempio alcune funzioni. Il primo aggiornamento di WhatsApp pare arriverà nei prossimi giorni e molto probabilmente già nelle prossime ore porterà con se tutta una serie di funzioni per l‘app di messaggistica istantanea che come sappiamo è la più utilizzata al mondo. Innanzitutto alcune interessanti novità riguarderanno i video o meglio la loro visione. In realtà non bisognerà lasciare l’app per vederlo. Quello che si deve fare è toccare il pulsante di riproduzione ed il video verrà avviato in una finestra mobile che può essere spostata sullo schermo; si può comunque guardare la clip mentre si sta conversando all’interno dell’applicazione ed è possibile saltare tra le varie chat senza che il video si fermi o si chiuda.

Tra le altre novità, sarà possibile cancellare i messaggi inviati non più entro 6 minuti come fino a pochi giorni fa, ma entro 68 minuti dall’invio. Inoltre, le note vocali potranno essere riascoltate prima di essere inviate e questo avviene sostanzialmente in automatico dopo la registrazione. La nuova funzione Beta, inoltre, pare abbia già predisposte le istruzioni per le nuove registrazioni vocali. Nelle ultime ore sembra che l’applicazione abbia ricevuto ben due aggiornamenti in versione Beta; i cambiamenti non sembra siano radicali ma servono comunque a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano l’applicazione. La novità principale sembra stia nell’aggiunta del tooltip ovvero un pulsante che viene utilizzato per la registrazione dei messaggi vocali. La versione Beta di WhatsApp sembra abbia le istruzioni per poter effettuare la registrazione dei messaggi vocali ed ancora pare ci siano dei piccoli bugfix che sono dedicati ai gruppi, ad altri servizi minori ed infine alle emoji.

Sapevate che esiste anche un trucco per poter nascondere l’ultimo accesso? WhatsApp infatti sembra abbia tutta una serie di istruzioni e di trucchetti per poter aggirare alcune restrizioni o limitare alcune funzioni. Se ad esempio non volete che i vostri amici possano in qualche modo controllarvi e dunque vedere la data o anche l’ora del vostro ultimo accesso, sappiate che esistono dei sistemi molto efficaci per poter evitare che questo accada. Bisognerà accedere alle impostazioni di WhatsApp ed andare sull’opzione che permette di poter disattivare la funzione di ultimo accesso e dunque che consente di impedire che gli altri possano conoscere le nostre abitudini di collegamento.

Ovviamente si tratta di una funzione che permette di tutelare la propria privacy. Per disattivare la funzione di ultimo accesso su uno smartphone Android bisognerà avviare l’applicazione e cliccare sul pulsante che si trova in alto a destra. Poi bisognerà andare sulle impostazioni dal riquadro che compare e si aprirà una nuova schermata. A quel punto poi bisognerà andare su Account e poi su Privacy cliccando sulla voce Ultimo accesso e apporre il segno di spunta sull’opzione Nessuno.