WhatsApp, ultimo update su privacy e registrazioni vocali: ultime novità interessanti

WhatsApp sembra sia tornata con tante novità e con tanti trucchetti per poter aggirare alcune restrizioni o per limitare ad esempio alcune funzioni. Il primo aggiornamento di WhatsApp pare arriverà nei prossimi giorni e molto probabilmente già nelle prossime ore porterà con se tutta una serie di funzioni per l‘app di messaggistica istantanea che come sappiamo è la più utilizzata al mondo. Innanzitutto alcune interessanti novità riguarderanno i video o meglio la loro visione. In realtà non bisognerà lasciare l’app per vederlo. Quello che si deve fare è toccare il pulsante di riproduzione ed il video verrà avviato in una finestra mobile che può essere spostata sullo schermo; si può comunque guardare la clip mentre si sta conversando all’interno dell’applicazione ed è possibile saltare tra le varie chat senza che il video si fermi o si chiuda.

Tra le altre novità, sarà possibile cancellare i messaggi inviati non più entro 6 minuti come fino a pochi giorni fa, ma entro 68 minuti dall’invio. Inoltre, le note vocali potranno essere riascoltate prima di essere inviate e questo avviene sostanzialmente in automatico dopo la registrazione. La nuova funzione Beta, inoltre, pare abbia già predisposte le istruzioni per le nuove registrazioni vocali. Nelle ultime ore sembra che l’applicazione abbia ricevuto ben due aggiornamenti in versione Beta; i cambiamenti non sembra siano radicali ma servono comunque a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano l’applicazione. La novità principale sembra stia nell’aggiunta del tooltip ovvero un pulsante che viene utilizzato per la registrazione dei messaggi vocali. La versione Beta di WhatsApp sembra abbia le istruzioni per poter effettuare la registrazione dei messaggi vocali ed ancora pare ci siano dei piccoli bugfix che sono dedicati ai gruppi, ad altri servizi minori ed infine alle emoji.

Sapevate che esiste anche un trucco per poter nascondere l’ultimo accesso? WhatsApp infatti sembra abbia tutta una serie di istruzioni e di trucchetti per poter aggirare alcune restrizioni o limitare alcune funzioni. Se ad esempio non volete che i vostri amici possano in qualche modo controllarvi e dunque vedere la data o anche l’ora del vostro ultimo accesso, sappiate che esistono dei sistemi molto efficaci per poter evitare che questo accada. Bisognerà accedere alle impostazioni di WhatsApp ed andare sull’opzione che permette di poter disattivare la funzione di ultimo accesso e dunque che consente di impedire che gli altri possano conoscere le nostre abitudini di collegamento.

Ovviamente si tratta di una funzione che permette di tutelare la propria privacy. Per disattivare la funzione di ultimo accesso su uno smartphone Android bisognerà avviare l’applicazione e cliccare sul pulsante che si trova in alto a destra. Poi bisognerà andare sulle impostazioni dal riquadro che compare e si aprirà una nuova schermata. A quel punto poi bisognerà andare su Account e poi su Privacy cliccando sulla voce Ultimo accesso e apporre il segno di spunta sull’opzione Nessuno.

WhatsApp, ultima truffa accesso a internet illegale, la Polizia lancia l’allarme

Moltissimi utenti di smartphone hanno divulgato una nuova truffa attualmente presente sui propri telefonini. Il malcapitato arriverà un SMS dell’imminente blocco del suo cellulare da parte della polizia postale per essersi collegato alla rete Internet in modo illegale. Tutto questo viene accompagnato dall’assurdo messaggio di un pagamento di riscatto per sbloccare il dispositivo e continuare ad usare legalmente il proprio smartphone.

Ovviamente è tutto falso. La Polizia non avviserebbe mai un cittadino di una multa tramite messaggio sul cellulare. E a denunciare il fatto è stata la stessa pagina Facebook della Polizia di Stato, Commissariato di PS Online – Italia. Non si tratta della prima truffa del genere. In passato un messaggio di blocco simile aveva creato il panico per alcuni utenti di WhatsApp. Quasi sempre la vittima della frode viene accusata di aver scaricato materiale illegale o di aver navigato in siti poco raccomandabili. E quasi sempre c’è una multa da pagare. Per fortuna riconoscere truffe di questo tipo è molto semplice.

Come difendersi

Questo è il testo della nuova truffa denunciata dalla Polizia di Stato: “La polizia avverte. Italia: l’accesso a Internet è limitato a causa della violazione di legge. Tutte le azioni fatte su questo dispositivo mobile sono state registrate. Tutti i vostri file sono stati criptati. La dimensione della Sua multa è 100€. Se si lascia che siano trascorse 24 ore senza pagamento, il tuo Google Account verrà bloccato e sarà oggetto di procedimento penale. La multa si può pagare con l’aiuto dei voucher PaySafeCard. Questo metodo di pagamento consente di effettuare un pagamento anonimo. PaySafeCard è disponibile in tutta sicurezza vicino a te in Italia”. Capire che si tratta di una truffa non è difficile. Partiamo dall’italiano, abbastanza maccheronico. Sicuramente i cyber criminali stanno generando una frode globale e hanno usato un traduttore online per trascrivere dall’inglese questo messaggio. Perché poi la polizia dovrebbe bloccare il nostro Account Google e l’azienda di Mountain View non ci ha avvisato di nessuna operazione sul nostro profilo? Attenzione infine al metodo di pagamento richiesto. L’anonimato non è a vantaggio della nostra privacy ma serve ai cyber criminali per non essere scoperti.

WhatsApp con Can’t Talk si potrà rispondere ai messaggi in automatico

La maggior parte dei telefoni android hanno a disposizione l’opzione per rispondere automaticamente tramite SMS quando perdiamo una chiamata. Adesso si può fare anche con WhatsApp grazie all’applicazione Can’t Talk. Funziona molto semplicemente, bisogna impostare un messaggio personalizzato scegliere l’applicazione che si vuol utilizzare attuale e attivare la risposta automatica. In grado di funzionare anche con chat di gruppo. Inoltre si può anche impostare il tempo per cui l’applicazione deve aspettare prima di rispondere automaticamente.

Oltre al testo possiamo scegliere degli orari nei quali inviare delle risposte automatiche. E possiamo anche decidere il lasso di tempo da far passare prima di inviare la risposta standard. Per esempio, se un amico o un collega ci invia un messaggio potremo impostare di lasciar passare 10 o 15 minuti prima di inviare la risposta preimpostata. In questo modo se noi dovessimo accedere al servizio in quel lasso di tempo potremo rispondere altrimenti lasceremo un feedback al nostro interlocutore. Inviare di getto una risposta automatica potrebbe infatti essere controproducente, specie a lavoro. Poiché più che informare il mittente sembra che non vogliamo essere rintracciati. Can’t Talk è gratuita nella sua versione di prova di due settimane. Poi ha un costo di 1,29 euro per un anno o 3,69 a vita. Al momento si tratta di un programma ancora in fase beta, e che quindi verrà migliorato nel corso del tempo, ma si tratta comunque di uno dei servizi più intuitivi e comodi da usare su WhatsApp per generare delle risposte automatiche.

Incrociando i dati con quelli di altri utenti, si potrebbe addirittura risalire a chi ha parlato con chi e per quanto tempo; il che è anche più preoccupante. Senza parlare del fatto che, in grandi quantità, questi dati potrebbero tornare utili alle aziende dell’advertising – chissà, se uno dorme in modo irregolare magari gli interessano annunci sui sonniferi. Come abbiamo detto è un problema comune a buona parte delle piattaforme social/instant messaging che non si può “correggere” con una patch. I social funzionano così; gli instant messenger funzionano così. Sarà interessante capire l’eventuale risposta di WhatsApp, ma è meglio non aspettarsi miracoli. Per fortuna l’estensione di cui parla Heaton esiste solo a livello teorico.

WhatsApp fenomenale: adesso può svelare quando vai a letto e quando ti svegli

WhatsApp pare abbia presentato una vulnerabilità che permette di scoprire le abitudini di una persona, come andare a dormire o a che ora si alza al mattino. Più che di vulnerabilità si potrebbe definire una debolezza dell’applicazione che permette di violare la privacy delle persone Sembra che uno dei difetti dell’applicazione di messaggistica istantanea di Facebook sia quello d consentire di verificare quando un utente è online e quando è stata l’ultima volta che ha avuto accesso all’applicazione. Sostanzialmente si tratta di funzionalità che permettono di capire quando una persona utilizza l’applicazione di messaggistica istantanea. Per Whatsaapp però la situazione è diversa, perchè non permette di nascondere la propria presenza online o meno. Se da una parte questi dati potrebbero risultare innocui, dall’altra parte non lo sono perché permettono di capire e conoscere le abitudini di una persona e nello specifico quanto tempo trascorrono sull’app, a che ora vanno a letto ed a che ora si alzano.

E’ questo l’allarme lanciato da Rob Heaton, un esperto di sicurezza, il quale per poter dimostrare come questi dati possano essere utilizzati per violare la privacy delle persone, ha ipotizzato la realizzazione di una semplice estensione per il browser Chrome, seguendo e registrando le attività dei propri contatti attraverso WhatsApp Web. Dai dati è stato possibile conoscere parte delle abitudini delle giornate delle persone.Il ricercatore, ha inoltre aggiunto che questi dati potrebbero poi essere venduti ad aziende esterne a scopi pubblicitari. Non si tratta di una debolezza tipica di WhatsApp ma anche altri social network sembra presentino questa debolezza.

“Per gli utenti più assidui l’ultimo e il primo orario di collegamento all’app sono una buona approssimazione dell’ora a cui vanno a letto o si alzano”, è questo quanto scritto dall’esperto sul suo blog. Dunque, questo sembra essere un problema comune a buona parte delle piattaforme social/instant messaging che non si può correggere con una patch.L’analisi dell’ingegnere si basa sullo stato dell’utente bersaglio e nello specifico l’estensione per il browser che ha facilmente programmato ne registra ogni 10 secondi la situazione annotando se risulti o meno online e ricavano degli schermi, piuttosto semplici da utilizzare che comunicheranno le proprie abitudini.

Incrociando questi dati con quelli di altri utenti si potrebbe risalire alle persone con cui si parla e saper anche per quanto tempo si ci è parlato, tracciando un allineamento fra le diverse abitudini d’uso dell’applicazione. Whatsapp che è applicazione di messaggistica più famosa e disponibile sia per Android che per iOS da anni ha ormai sostituti gli sms ed è pronta a lanciare settimanalmente degli aggiornamenti. Sapete sicuramente come bloccare un utente ma, sapete se a vostra volta siete stati bloccati? Ecco come capirlo. Innanzitutto quando un utente vi ha bloccato, non vedete più se è online o meno e non vedete nemmeno più la foto profilo, ed ancora i messaggi inviati a questa persona avranno soltanto una spunta invece di due.