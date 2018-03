Wind, da giugno arrivano i costi di incasso: che cosa sono e a quanto ammontano?

Novità in casa Wind che però non sembra siano state accolte con grande entusiasmo dagli utenti. Sembra proprio che l’azienda abbia introdotto i cosiddetti costi di incasso nelle fatture. Questi varranno per tutti i clienti della rete mobile ma anche di rete fissa che hanno stipulato un contratto Wind in abbonamento. Questi clienti, dunque, dovranno pagare i costi di incasso nelle fatture, un obbligo che è stato introdotto nel mese di giugno dello scorso anno, proprio dopo l’avvenuta fusione di Wind con Tre e dopo la nascita, dunque, dell’operatore Wind Tre Italia. Dal prossimo mese di giugno 2018, dunque, sembra che le fatture WindTre subiranno degli aumenti per via dell’introduzione dei costi di incasso per gli abbonamenti. Quali sono questi costi di incasso ed a quanto ammontano?

Questi non riguardano soltanto i clienti di rete fissa, ma anche di quelli mobili che nei mesi precedenti hanno sottoscritto un contratto di abbonamento con Wind 3, WindHone e 3Fiber. Sostanzialmente si tratta di spese relative alla gestione della parte contabile-amministrativa delle operazioni legate alla fatturazione e sembra ammontino a 0,60 cent ai quali bisogna applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22% per un totale di 0.732 cent per ciascuna fattura che sarà pari a 37 cent/ mese. Tale importo si paga per chi sceglie di pagare con il bollettino postale o per coloro che scelgono di pagare in automatico con conto corrente. Nel caso in cui si richiede la fattura cartacea bisognerà aggiungere 1,27 euro per ogni fattura spedita. Qualora, invece, si richieda il dettaglio delle chiamate, allegato al conto telefonico bisognerà aggiungere altri 0,60 centesimi di euro ad invio.

Per le fatture che vengono emesse con cadenza bimestrale, sembra che l’utente troverà in bolletta 0.73 centesimi di euro e questo sarà generato da 0.60 centesimi di euro per la gestione contabile e amministrativa delle fatture ai quali si deve aggiungere poi l’Iva al 22%. Wind Tre Italia ha informato i suoi abbonati che per motivi tecnici il prossimo telefonico potrà finalmente avere una durata inferiore ma la fatturazione dei rispettivi giorni prevede ad ogni modo l’emissione di una fattura e dunque altri costi di incasso a discapito del portafoglio dei clienti.

Riguardo le disposizioni in materia di periodicità delle offerte nonché del relativo ciclo di fatturazione che pare siano state introdotte alla Legge n.172 del 4 Dicembre 2017, Wind Tre pare che abbia informato i suoi clienti abbonati che il costo delle offerte e le opzioni relative ai servizi sarà addebitato su base mensile e la fatturazione avverrà con cadenza bimestrale. Dunque, a partire dal prossimo 5 aprile 2018, sembra che il costo ed anche il contenuto verranno applicati su base mensile con una riduzione del numero dei canoni dell’anno da 13 a 12.

Torniamo a parlare delle offerte riguardanti la telefonia mobile la prima di cui vogliamo parlarvi è All Inclusive flash Ovvero la nuova offerta di Wind. Questa pare sia già arrivata diversi clienti e può essere attivata entro il 26 febbraio. Tutti gli interessati potranno presentarsi presso i negozi Wind per poter accedere all’offerta e potrà essere attivata da tutte le persone che hanno ricevuto l’ sms proprio inviata dalla Wind e inoltre sembra che questa offerta sia anche arrivata a molti clienti del gestore. La giornata di oggi dovrebbe essere una giornata molto importante per la Wind perché sarà quella in cui vedrà la luce una nuova offerta con un pacchetto davvero mozzafiato, la quale si potrà attivare da qualsiasi cliente senza alcun tipo di vincolo.

L’offerta in questione è Wind All Inclusive Celebration 30 e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra che possa includere 1000 minuti di chiamate verso tutti 500 sms verso tutti e ben 30 gigabyte di traffico dati internet in 4G al costo di soli €10 al mese. Wind All Inclusive celebrations 30 pare possa essere attivata anche online e dai nuovi clienti indipendentemente dall’operatore di provenienza e richiede anche un costo di attivazione che sarà pari a €10.

A questi bisognerà aggiungerne altri 9 nel caso in cui la SIM dovrà stare in Wind per circa 24 mesi. Al momento non si hanno tante informazioni al riguardo, ma l’offerta dovrebbe essere disponibile già a partire da oggi. Sono inoltre disponibili tutta una serie di offerte di Wind che potranno essere attivate da mercoledì 21 febbraio fino a lunedì 26 febbraio e per poterle attivare bisognerà ricevere un messaggio da parte dell’operatore. Queste offerte si dividono in All Inclusive flash e poi abbiamo le Smart. Più nello specifico abbiamo All Inclusive flash 10 la quale prevede minuti illimitati verso tutti 500 sms e ben 5 gigabyte di traffico dati in 4G con traffico illimitato 128 kbps per soli €10 al mese. Proseguiamo con All Inclusive flash 12 che prevede sempre minuti illimitati verso tutti ma con 1000 sms e 10 giga byte di internet fino a 4G al costo di €12 al mese.

Infine c’è All Inclusive Fresh 30 Giga Byte che offre 1000 minuti di chiamate verso tutti 500 sms e 30 Giga byte in 4G per sempre al prezzo di €12 al mese. Il costo di attivazione per queste tre offerte è di €10 piuttosto che dei soliti 19 Ma se la SIM rimarrà attiva per 24 mesi, in caso contrario bisognerà pagare i €9 restanti. Appartiene alla famiglia Wind Smart offerta 10 Easy 20 la quale garantisce minuti illimitati di chiamate verso tutti e 20 Giga byte di internet al costo di €10 ogni 4 settimane con un costo di attivazione pari a €14 piuttosto che 24 euro sempre se la SIM però rimarrà attiva per circa 24 mesi.