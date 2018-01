Wind, offerta che prevede 1000 minuti, 500 SMS e 30 GB a soli 10 euro

Wind All Inclusive Flash 30 Giga è la nuova promozione winback di Wind che permette di avere Minuti, SMS e GB in quantità elevati a solo 10 euro mese. I minuti inclusi nell’offerta sono verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali con effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta. Edoardo Carlo Ceretti La nuova offerta operator attack di Wind si chiama All Inclusive Flash 30 Giga. La nuova offerta dunque è già adeguata al ciclo mensile di fatturazione, che entrerà in vigore per tutti gli utenti Wind dal prossimo 4 aprile.

Precisiamo, infine, che l’offerta All Inclusive Flash 30 Giga di Wind è attivabile fino al 31 gennaio 2018, salvo eventuali proroghe. Il costo di attivazione è pari a 10 euro (19 qualora la SIM restasse attiva per un arco di tempo inferiore ai 24 mesi).

I restanti 9 euro verranno addebitati in automatico sul credito residuo in caso di recesso anticipato. Superati i Giga disponibili, la connessione si riduce a 128 kbps. Inoltre partecipando all’iniziativa Wind “Porta i tuoi amici” è possibile arrivare ad avere 40 GB allo stesso prezzo.

Il cliente può controllare i minuti, SMS e Giga rimanenti attraverso l’applicazione MyWind, dall’area clienti, dall’applicazione Veon o inviando un SMS con il testo “dati” al 4155. Se volete quindi cambiare operatore e provenite da Tim o altri operatori virtuali, non lasciatevi scappare questa offerta.