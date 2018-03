Wind proroga Smart 9 Easy 10 e fa un regalo ai suoi clienti con 1 Giga Gratis

Andiamo a parlare di telefonia mobile e nello specifico di Wind che pare stia continuando a colpire i clienti appartenenti alla concorrenza con tanto di offerte, promozioni e iniziative davvero molto interessanti. Sembra proprio che nelle ultime settimane Wind abbia cercato di soddisfare il maggior numero di clienti e per questo motivo ha prorogato un’offerta molto interessante che pare abbia riscosso un grande successo. Siamo parlando di Wind Smart 9 Easy 10 la quale è stata rinnovata Fino al prossimo 26 marzo anche se potrebbe esserci ancora una proroga. Si tratta una delle offerte più convenienti di Wind dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della qualità visto che è con meno di €10 tutti i clienti potranno avere minuti per chiamare e soprattutto potranno navigare alla massima velocità. Nello specifico questa offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 10 giga di traffico dati in 4G al costo di €9 ogni 4 settimane.

Al fine di poter proseguire l’attivazione, tutti i clienti potranno prenotare l’offerta direttamente attraverso il sito Wind richiedendo un codice coupon il quale una volta ricevuto dovrà essere mostrato presso tutti i negozi Wind aderenti all’iniziativa terminando così l’attivazione dell’offerta in questione. È previsto anche un contributo di attivazione che sarà pari a €14 e bisognerà anche acquistare una nuova SIM di €10. Non tutti i clienti potranno richiedere l’attivazione dell’offerta ma soltanto le persone che provengono da TIM ed altri operatori virtuali che potranno aderire quindi a questa offerta.

Qualora si dovesse superare il numero dei Giga disponibili dall’applicazione sarà bloccata fino al successivo rinnovo. Parlando sempre di Wind sembra che la società abbia anche fatto un interessante regalo ad alcuni utenti che hanno ricevuto un sms con scritto cogli l’attimo un giga free. Tutti i clienti che avranno ricevuto questa questo sms, potranno ricevere comunque un gigabyte gratis tra ieri e domenica 25 marzo. Oltre a tutti coloro che hanno ricevuto questo sms, sembra che recandosi presso un qualsiasi Store ufficiale e facendo esplicita richiesta di un addetto ai terminali, si può ricevere lo stesso regalo.

Ad ogni modo una volta terminata la procedura si riceverà un sms specifico al quale Bisognerà rispondere con le istruzioni fornite dalla compagnia telefonica per ricevere così il gigabyte. Questo regalo sarà valido soltanto per 3 giorni compreso anche il giorno in cui verrà attivata la promozione. “Regalo speciale per te! 1 GIGA GRATIS da aggiungere alla tua offerta da usare entro 3 giorni incluso quello di attivazione! Per attivare Cogli l’Attimo 1 GIGA FREE, rispondi GIGA GRATIS SI a questo SMS entro oggi. L’offerta si disattiverà automaticamente dopo 3 giorni. La promozione non ha costo di attivazione“, è questo quanto contenuto nell’sms inviato da Wind.