Zanzara tigre, nei prossimi giorni 67 province a rischio invasione. Boom in Sicilia

L’estate è giunta ormai al culmine e lo testimonia l’aumento delle temperature, ma anche il fenomeno della zanzara tigre che comincia ad essere sempre più presente nelle città italiane. Ci si chiede quali saranno le aree più colpite da questo insetto volante piuttosto temuto, Visto che stiamo per avvicinarci nel mese di agosto. Stando a Quanto riferito da una nota azienda internazionale specializzata nel Pet Management e nei servizi di igiene ambientale nella settimana che va dal 26 luglio al 1 agosto saranno circa 67 le province con indice potenziale di infestazione di zanzare tigre più alto in una scala di intensità che va da 0 a 4. Nel Lazio pare che l’allarme più alto verrà concentrato su Roma, Latina e Viterbo mentre in Friuli Venezia Giulia su Pordenone, Gorizia e Udine a seguire troviamo Trieste e poi in Abruzzo tutte le province tranne Teramo.

Le Zone più colpite della Liguria saranno invece Savona e Imperia ma anche Genova e La Spezia. Sono letteralmente preso d’assalto da questa zanzara tigre invece la Sicilia dove si salverà soltanto Palermo, mentre in Basilicata l’allarme riguarda Matera e Potenza dove si registrerà l’indice 4. Saranno attaccate tutte le province ad eccezione di Cosenza, Dunque per Calabria ma Campania e Marche.

In Lombardia gli insetti faranno la loro comparsa manifestandosi per lo più sui territori di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Varese, un pò meno su Como e Bergamo, mentre in Piemonte le zanzare colpiranno Asti, Alessandria, Novara e Vercelli a differenza di Cuneo, Biella e Torino dove il livello di allerta sarà più basso.

In Veneto potranno soffrire invece principalmente le città di Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona mentre in Toscana l’indice più alto Sarà raggiunto dalla città di Firenze, Arezzo, Lucca e Livorno. Ricordiamo che la zanzara tigre è un insetto appartenente alla famiglia chiamata Culicidae, lunga dai 5 ai 10 millimetri, di colore generalmente bianco e nero. È una zanzara perlopiù diurna che esplica la propria attività nel tardo pomeriggio nelle prime ore del mattino e viene chiamata antropofila perché pare che abbia una spiccata preferenza per il genere umano. Si tratta di zanzare particolarmente aggressive per la salute dell’uomo perché ricordiamo corresponsabile dell’epidemia di i chikungunya del 2005-2006 sull’isola francese di Riunione.