Zuffa in diretta tv: Bocchino attacca Giletti sullo stipendio Rai, il conduttore sbotta“

Domenica sera alla nota trasmissione ”Non è l’arena” sono volati stracci e parole pesanti, questa volta come altre volte di mezzo c’è anche il conduttore, qual è tornato con prepotenza a parlare di vitalizi, un tema molto caldo che fa scattare subito le ira di qualcuno.

In studio arriva una telefonata in diretta da Italo Bocchino, il quale ha fatto andare su tutte le furie i vari personaggi di studio.

“Voglio venire con tutte le mie buste paga di quando ho fatto il parlamentare e quindi ho incassato i soldi dei contribuenti. Vorrei che anche tu venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, quindi con i soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più”.

Detto questo Apriti cielo. Dopo quanto sentito il conduttore Massimo Giletti è diventato una bestia:” perché io faccio il politico? Guarda io alla radio reso molto ma molto di più. Vadano a chiedere agli altri che prendevano in milioni di euro e si son fatti fare anche la società di produzione. Tanto per essere chiari. Io allora io ho dato molto di più con unicamente di quello che ho preso. Io a differenza di tanti colleghi Ho dichiarato sempre pubblicamente quanto prendevo. Questo giochetto lo fai con Romeo e con gli amici tuoi, non con me “

Parole dure, poi Giletti non ha fatto mancare l’affondo: “Sappi che per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema Rai. Rispondi dei tuoi soldi. I tuoi soldi sono diversi dai miei, io sono un professionista e non un politico”.