Zurigo, uccide la moglie davanti il posto di lavoro e poi si toglie la vita

Un italiano ha ucciso la moglie anche lei di origini italiane ma nata in Svizzera e poi si è tolto la vita. L’omicidio è avvenuto lo scorso venerdì intorno alle 11:30, Quando l’uomo ha aperto il fuoco proprio davanti ad una filiale di Ubs su Europaallee. Si tratta di un uomo di 38 anni che lo scorso venerdì 23 febbraio in una strada del centro ha colpito la moglie Irene Rizzo di 35 anni e poi si è ucciso. Entrambi erano originari della provincia di Lecce e nello specifico lui era di Supersano lei invece di Ruffano. Tutto sarebbe avvenuto per motivi che ancora non sono stati accertati proprio davanti agli occhi di tutti i passanti presenti nel quartiere a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. La donna, come già abbiamo detto, era impiegata presso la filiale della banca ed è stato proprio davanti all’edificio che ospita l’istituto di credito, che è avvenuto l’omicidio suicidio.

La donna pare sia morta davanti all’ingresso della banca e proprio a pochi passi da lei il marito si è tolto la vita dopo averla uccisa. Intorno alle ore 14:30 si sarebbero Cominciati ad udire degli spari proprio di fronte ad una filiale della banca ed una volta giunta la Polizia ha trovato un uomo morto in una donna gravemente ferita la quale è deceduta poco dopo sul posto.

Alcuni testimoni oculari avrebbero indicato che l’uomo ha sparato più volte alla donna e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. La donna era sposata con il suo aggressore da circa 7 anni ma la relazione pare non andasse molto bene tanto che i vicini riferiscono in molte discussioni. “Prima di Natale lui si è trasferito e da allora avrebbe vissuto con i colleghi”, ha spiegato un vicino che conosceva la coppia da diversi anni. “Lei mi ha detto che voleva porre fine alla relazione per sempre”.

I vicini riferiscono di un uomo premuroso che amava molto sua moglie ed i suoi figli ma che negli ultimi mesi qualcosa era cambiato ed era sempre più isolato e depresso. Il vicino avrebbe anche detto che l’uomo ha avuto dei problemi a rimanere in Svizzera e voleva tornare in Italia ma sua moglie aveva tanto voluto restare lì con i bambini. “Tutto questo è così surreale e incredibile. Siamo sotto shock”, ha concluso un altro vicino. Stando ad alcuni testimoni, la moglie avrebbe atteso il marito in un bar accanto all’ufficio e poi nel locale sarebbe cominciata una lite e quando sono usciti l’uomo avrebbe tirato fuori la pistola ed ha sparato. Al momento il movente dell’omicidio non sembra essere chiaro ma i media svizzeri riferiscono che fra i due coniugi le cose pare non andassero molto bene già da parecchio tempo, perché lui voleva tornare in Italia mentre la moglie non era d’accordo.