Programmi Tv stasera mercoledi 16 gennaio, film in prima serata

Ecco cosa vedere stasera in tv.Ogni giorno milioni di Italiani cercano in rete il programma tv o serie televisive e Talk Show da vedere in TV spensierati sul proprio divano. come sempre noi di contro copertina.com vi offriamo una lista dettagliata dei programmi che andranno in onda stasera 16 gennaio 2019 sulle emittenti televisive più conosciute in italia.Oggigiorno ci sono moltissimi modi perseguire la TV sia su tablet smartphone e PC Ovviamente con questi dispositivi la televisione viene fornita in streaming dalle varie piattaforme ed emittenti.

Sotto vi forniremo una piccola guida dettagliata su tutti i film e programmi che potete vedere in TV stasera virgola vi forniremo tutti i programmi partendo dal tardo pomeriggio. Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Stasera in Tv 16 gennaio 2019: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1

RAI 1 – 21.25 FILM-Commedia AL POSTO TUO di Max Croci (Italia 2016) con Luca Argentero, Stefano Fresi Luca Molteni (Luca Argentero, 40) e Rocco Fontana (Stefano Fresi), manager di due società concorrenti, si contendono l’unico posto di responsabile rimasto libero in seguito alla fusione delle loro aziende. Per salvare il lavoro dovranno scambiarsi per una settimana vite, famiglie, case e abitudini

23.25 PORTA A PORTA Attualità con Bruno Vespa

1.00 Tg1 Notte 1.30 Che tempo fa 1.35 Sottovoce

RAI 2 – 21.20 LA PORTA ROSSA Fiction con Lino Guanciale, Gabriella Pession, Antonio Gerardi, 2ª puntata Episodio 4. Durante una festa a casa del suo ex fidanzato, Vanessa prova una nuova droga che sta mietendo vittime in città. Nel frattempo, Stella incontra Anna e le rivela che Leonardo non ha mai smesso di amarla.

23.25 FILM-Drammatico AFTER LIFE (Giapp. 1998) con Arata, Erika Oda Dopo un terribile incidente, Anna, viene creduta morta e sta per essere sepolta. In realtà, la giovane è viva e il suo destino dipende da Eliot, titolare delle pompe funebri.

1.05 FILM-Thriller L’ELETTO di Guillaume Nicloux (Fr. ‘06) con Monica Bellucci, Catherine Deneuve

RAI TRE – 20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.168ª puntata Patrizio torna a sorpresa a Napoli, desideroso di trascorrere qualche giorno con la fidanzata. Benché Giulia abbia dei fondati sospetti, Adele continua a negare i propri problemi con Manlio. Valerio ottiene il permesso di incontrare Vera in carcere. Alberto firma il contratto che segna il suo rientro ai Cantieri.

21.15 CHI L’HA VISTO? Tra i temi della puntata, il processo per l’omicidio di Renata Rapposelli, la pittrice anconetana scomparsa il 9 ottobre 2017 da Giulianova. Il suo corpo venne ritrovato un mese dopo nei pressi di Tolentino. Federica Sciarelli (60), a cui si erano rivolti gli amici della donna, si era fin dall’inizio occupata del caso.

24.00 Tg3 Linea notte

RETE 4 – 20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.25 #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE Terzultimo appuntamento con Piero Chiambretti e il suo viaggio nell’universo femminile. Tra gli ospiti fissi, oltre a Cristiano Malgioglio (73), Alfonso Signorini con il suo spazio dedicato all’attualità e al gossip. Inoltre, Alda D’Eusanio, con le sue bizzarre interviste nella rubrica “Alda e le storie tese”.

0.10 Piccole luci Varietà

0.50 Tg4 night news 1.10

CANALE 5 – 21.20 FILM-Drammatico HO CERCATO IL TUO NOME di Scott Hicks (Usa 2011) con Zac Efron, Taylor Schiling Il sergente Logan (Zac Efron, 31) torna negli Stati Uniti dopo la terza missione in Iraq. Certo di essersi salvato grazie alla fotografia di Beth (Taylor Schilling, 34), una donna sconosciuta, dopo averne scoperto il nome va da lei. E per starle vicino accetta di lavorare nel canile gestito dalla nonna di Beth.

23.15 FILM-Drammatico ANNA KARENINA di Joe Wright (G.B. 2012) con Keira Knightley, Jude Law

1.50 Tg5 Notte/Meteo.it

ITALIA 1 – 21.25 FILM-Azione I MERCENARI 3 (Usa/Fr. 2014) con Sylvester Stallone, Jason Statham

23.50 FILM-Orrore WOLFMAN (Usa/G.B. ’10) con Benicio Del Toro

1.50 Studio aperto – La giornata 2.05 Sport Mediaset

2.45 Le avventure di Lupin III Cartoni

LA 7 – 7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7/METEO

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità con Myrta Merlino

13.30 TG LA7

14.15 TAGADÀ Attualità con Tiziana Panella

16.15 IL COMMISSARIO CORDIER Tf (8ª st., ep. 2) «Elezioni»

18.00 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (5ª st., ep. 3) «La colpevole» 20.00 TG LA7

20.35 OTTO E MEZZO Attualità con Lilli Gruber

21.15 FILM-SpionaggioCACCIA A OTTOBRE ROSSO (Usa 1990) con Sean Connery, Sam Neill

23.55 TG LA7

0.05 OTTO E MEZZO Attualità

TV 8 – 10.15 FILM-Commedia UN AMORE DI RENNA (Usa/ Can. ‘15) con H. Burton

12.00 TG NEWS SKYTG24

12.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

13.15 CUOCHI D’ITALIA Reality

14.15 FILM TV-Dramm. CHI VUOLE MIA FIGLIA? (Usa ‘11) con E. Vaugier

16.00 FILM TV-Commedia LA SCELTA DI JESSICA (Usa ‘16) con Taylor Cole

17.45 VITE DA COPERTINA Doc.

18.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

19.30 CUOCHI D’ITALIA Reality

20.45 GUESS MY AGE Game Show

21.30 FILM-Dramm. RESTA ANCHE DOMANI (Usa ‘14) con J. Blackley

23.45 ITALIA’S GOT TALENT Talent

1.45 FILM-Thriller UNA VITA SEGRETA (Usa ‘15

NOVE – 6.00 VICINI ASSASSINI Doc.

8.00 ALTA INFEDELTÀ «Lezioni di guida» – «La crisi dei quaranta » – «Principio attivo»- «Boogie Boogie Brahms»

10.00 DEADLINE: DENTRO IL CRIMINE «Una puntura» – «Il codice del silenzio» – «Parlando della tomba» – «Svanita» Documenti

14.00 VICINI ASSASSINI Doc.

16.00 AIRPORT SECURITY Doc.

17.30 SPIE AL RISTORANTE «Legami familiari» – «Guai fraterni» – «La cruda realtà» – «Il veleno dello scorpione»

19.30 CAMIONISTI IN TRATTORIA

20.20 BOOM! Game Show

21.25 FILM-Commedia TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE (It. ’12) con A. Albanese

23.30 DENTRO LA SETTA: L’ESERCITO DI DIO Documenti

0.15 UNDRESSED Reality