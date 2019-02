Ha fatto innamorare moltissime spettatrici. Ecco chi è il nuovo idolo del quiz show ‘L’Eredità

L’Eredità ha un nuovo idolo del pubblico: si tratta di Diego Fanzaga, campione da diverse puntate che finora è riuscito a vincere ben 135mila euro. E non sarà un caso che il programma di Flavio Insinna ha raggiunto proprio in questi giorni nuovi record d’ascolti, così come un’impennata dell’hashtag #leredita su Twitter. Buona parte del merito va proprio al giovane talento, che oltre a essere uno dei più bravi concorrenti degli ultimi anni ha saputo anche conquistare il pubblico femminile. Sui social fioccano i commenti di ammirazione da parte di donne e ragazzine e spuntano come funghi le fanpage dedicate a lui, ma anche le “proteste” delle fan che lamentano come il bel Diego non abbia profili social. Il ragazzo sta insomma diventando una celebrità, tanto che per strada le persone hanno cominciato a chiedergli i primi selfie: “Mi hanno fermato delle signore chiedendomi di fare una foto“, ha spiegato nella puntata del 31 gennaio, “Ho fatto un po’ di giri per Roma e mi hanno riconosciuto“.

Chi è Diego Fanzaga, il campione è fidanzato

Nato a Milano, Diego vive a Bologna, è laureato in Lettere, fa l’insegnante e si sta specializzando in Semiotica. Per quanto riguarda la vita privata, qui scatta, ahinoi, una nota dolente per le sostenitrici che lo idolatrano: è fidanzato con una ragazza di nome Nina. A quanto si legge su Twitter, una fan sostiene di essere stata bloccata da quest’ultima, infuriata per le troppe attenzioni rivolte al suo compagno. Insomma, le spettatrici dovranno farsene una ragione: Diego è felicemente impegnato e non è molto propenso (per ora) a farsi notare nel mondo dei social network.

Diego Fanzaga ha vinto due volte il montepremi

Al momento in cui scriviamo, Diego è stato campione per sei puntate. Per due volte è riuscito a portare a casa una bella cifra indovinando la parola misteriosa della ghigliottina. Ha vinto 50mila euro azzeccando il termine “SCALATA” (gli indizi erano “TITOLO”, “TENTARE”, “PARETE”, “CRONO”, “FRANGIA”) e quindi altri 85mila indovinando “PORTO” (con gli indizi “CONDURRE”, “FRANCO”, “VENERE”, “NATURALE”, “NEBBIE”).

Il record d’ascolti per L’eredità

Come dicevamo, le imprese del giovane concorrente hanno fatto bene al quiz show di Rai1, che nella puntata del 31 gennaio 2019, ha conquistato ben 5,5 milioni di spettatori e oltre il 26% di share (superando il record di qualche giorno prima ). Una bella rivincita per Flavio Insinna, inizialmente criticato per il suo inserimento nel programma al posto dell’indimenticato Fabrizio Frizzi.