Stefania accusa la suocera: “Volevi farmi sposare facendomi comprare il vestito dai cinesi”

Stefania e Aldo scoprono che a convocarli sono state madre e sorella dell’uomo. Beatrice lo prega di ascoltarla: “Vorrei cancellare questi anni di odio e silenzio. Ho il diritto di ritrovarti. Credo che mio nipote abbia il diritto di avere sua zia. Ti voglio bene”. Poi a Stefania: “Abbiamo avuto discussione e dissapori. Ci siamo scannate e chieste scusa. Ho interrotto i rapporti con te perché mi sono sentita usata per trasferire gli insulti a mamma. Mia madre e mio padre sono la mia vita, non riesco a privarmene. Credo ancora in un noi, possiamo ritrovarlo. Io non l’ho dimenticato”. La madre di Aldo prende la parola: “Amore mio, sono troppo emozionata per parlare. Non ti vedo da due anni, ho il cuore in gola. Mi manchi tanto. Non vederti è una sofferenza. Faccio fatica ad andare avanti. Ho cercato di telefonarti, scriverti, ma non ho mai ricevuto risposta. Ho scritto anche a Stefania ma non ho mai ricevuto una risposta. 400 euro non possono rovinare una famiglia. Se mi avessi detto che ne avevi bisogno te li avrei lasciati, come ho fatto altre volte”. “Rinfacciandomeli” la interrompe Aldo.

Aldo prende la parola: “Per loro sono sempre stato un bambino. La relazione con Stefania è cominciata 8 anni fa e lei non è mia stata accettata. Mia moglie è pugliese. Fosse stata canadese, sarei andato via ugualmente. Mia madre non ha mai tagliato il cordone ombelicale, era possessiva. Non ha mai accettato che lei fosse a Torino e noi in Puglia. Avevamo cominciato a litigare già prima di 2 anni fa. Quando Stefania è rimasta incinta, mia madre le ha detto che l’aveva fatto di proposito”. Stefania: “Pensavano di comprarmi con dei regali, poi mi hanno rivolto parole d’odio”. I fratelli si recriminano le rispettive assenze. Stefania nega di avere mia insultato Beatrice, come invece sostiene Isabella. Stefania lancia poi un affondo alla suocera: “Voleva farmi sposare a patto che comprasi il vestito dai cinesi”.