ULTIM’ORA Grave lutto per Matilde Brandi

Grave lutto per Matilde Brandi: la soubrette ha improvvisamente perso la mamma. La donna aveva 86 anni e da tempo, circa un decennio, era gravemente malata di Alzheimer.

Matilde Brandi ha annunciato su Instagram la scomparsa della adorata mamma, comunicando ai suoi tanti follower l’amara notizia della dipartita. Con un messaggio di addio ha voluto rivolgerle un ultimo pensiero:

Vola mamma, vola in alto più che puoi ora che nessuna malattia potrà più farti del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia Toffanin dal cuore grande e meraviglioso come i suoi occhi. Mamma hai aspettato che raccontassi la tua storia e alla fine della puntata sei volata via, non potevo immaginare.