“Domenica Live non andrà in onda la settimana prossima” L’annuncio di Barbara D’Urso

Domenica Live si ferma un turno. E no, non è perché è previsto il puntatone speciale di “Domenica In” post Sanremo, come di consueto dopo la kermesse dei fiori. Almeno è questa la versione ufficiale fornita da Barbara D’Urso in diretta nella puntata odierna: “Non andremo in onda non per i competitor ma perché mi consegnano lo studio e faremo le prove per il nuovo show!”. Ovviamente questo non ha fermato il fiorire di commenti malevoli, che trovano singolare la coincidenza.

Domenica Live Vintage al posto della diretta di Domenica Live

“Domenica Live” non andrà in onda domenica 10 febbraio, al suo posto andrà in onda “Domenica Live Vintage”, un best of delle migliori interviste del programma contenitore della domenica di Barbara D’Urso. La “Carmelita”, terminata la terza stagione di “Dottoressa Giò” , dovrà quindi iniziare le prove per “Live – Non è la D’Urso”, il nuovo programma serale che lancerà di nuovo in prima serata la conduttrice di Canale 5.

Come sarà il nuovo programma Live – Non è L’Arena

Il titolo vuole parafrasare un po’ Gianni Boncompagni e un po’ Massimo Giletti. Stando a quando anticipato dalla conduttrice, il programma sarà una Domenica Live ampliata e con dinamiche completamente differenti. È probabile che si farà da traino agli altri show di Mediaset, come L’Isola dei Famosi, in onda il giorno dopo, il giovedì sera. E sarebbe una circostanza che potrebbe solo far bene ad Alessia Marcuzzi, che ha un disperato bisogno di far risollevare gli ascolti tv del suo show. Inoltre, in primavera arriverà una nuova edizione del Grande Fratello “Nip”, condotto proprio dalla D’Urso. In onda da mercoledì 20 febbraio, riuscirà “Live – Non è la D’Urso” a segnare una nuova pagina importante nella storia televisiva della conduttrice?