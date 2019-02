La sigaretta elettronica appena comprata gli esplode in faccia: morto a 24 anni

Un uomo di 24 anni è stato ucciso dopo che la sigaretta elettronica che stava utilizzando gli è esplosa in faccia e ha reciso un’arteria principale. William Brown, di Fort Worth in Texas, stava usando il dispositivo nella sua auto fuori dal negozio Smoke & Vape DZ a North Fort Worth il 27 gennaio, pochi istanti dopo averlo acquistato, secondo quanto riferito da sua nonna. Una scheggia avrebbero penetrato l’arteria carotide sinistra nel collo, finendo per bloccare il flusso di sangue al cervello. Brown, elettricista, sarebbe riuscito ad uscire dal veicolo nel tentativo di cercare aiuto, prima di crollare esanime sul marciapiede. Portato d’urgenza al John Peter Smith Hospital, è stato dichiarato morto due giorni dopo.

Il medico legale della contea di Tarrant ha spiegato che la causa del decesso è dovuta alla “al trauma della penetrazione il derivata dall’esplosione del vaporizzatore della ecig”. Sua nonna Alice Brown ha spiegato che il nipote non era un fumatore abituale e aveva comprato quel dispositivo perché gli era stato detto che avrebbe potuto aiutare in qualche modo a placare i suoi problemi di asma. La donna ha detto che gli investigatori le avrebbero confermato che è stata la batteria a causare l’esplosione. “Fa male davvero, tanto. Non potrò più festeggiare il suo compleanno. È uno spreco delle cose che avrebbe potuto realizzare” ha detto Alice a Fort Worth Star-Telegram. “Sembra tutto così irreale. Stava andando in giro a fare le sue cose e ora se ne è andato. Aveva solo 24 anni..” dice ancora. Un membro del personale dello Smoke & Vape DZ ha detto che Brown non ha acquistato il dispositivo in quel negozio, secondo Dallas News.