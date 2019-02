“Non posso esagerare perché il mio cuore probabilmente si arrenderà!” Un ex prete ha sposato il suo toyboy incontrato online ed ora è “più felice

Un ex prete ha sposato il suo toyboy incontrato online ed ora è “più felice che mai”, nonostante tra loro due passi una differenza d’età di 55 anni. Philip Clements, 80 anni, è convolato a nozze con Florin Marin, 25 anni, nel 2017 – ma ora vivono ad oltre 2mila chilometri l’uno dall’altro. La scorsa estate, infatti, l‘aspirante modello – originario della Romania – ha ottenuto un lavoro con una società di noleggio auto e da allora hanno dovuto vivere separatamente. Ma Philip, che vive a Dover, ha dichiarato di non essere mai stato così felice. “Lui è la mia prima vera e significativa relazione da quando mi sono ritirato dalla chiesa, sono così innamorato di lui. È l’uomo più divertente di sempre, mi fa ridere finché non mi fa male la pancia” ammette l’80enne. “Odio quando non siamo insieme, ma lo abbiamo accettato e ora siamo più forti come coppia, ora possiamo anche vivere separati” dice al Mirror.

“Essere a chilometri di distanza non influisce affatto sul nostro rapporto, parliamo quotidianamente su FaceTime. Non stare insieme ogni giorno rende tutto più eccitante, conto letteralmente i giorni fino a quando non lo rivedrò. “Non posso esagerare perché il mio cuore probabilmente si arrenderà!” scherza l’ex religioso. “Florin sicuramente mi mantiene giovane, anche il mio senso dell’abbigliamento è cambiato da quando l’ho incontrato, ora indosso pantaloni molto più stretti. Non mi è rimasto molto tempo in questo mondo, vorrei passarlo solo con lui” dice ancora.

La coppia che si è incontrata sul sito per incontri Gaydar nel 2015. Ora Philip e Florin si vedono ogni due o tre mesi e vanno in vacanza in Turchia, Spagna e Romania. “Alcune persone potrebbero chiedersi cosa abbiamo in comune vista la differenza d’età, ma in realtà abbiamo un sacco di cose in comune e ci godiamo la compagnia l’uno dell’altro. “La mia famiglia ha accettato il nostro matrimonio. Philip è un uomo intelligente, mi ha insegnato molto negli ultimi quattro anni” dice il 25enne. “Ama la storia. Grazie a lui so dell’epoca vittoriana e della seconda guerra mondiale, mi piace ascoltarlo. Ci divertiamo quando andiamo in vacanza insieme, andiamo al cinema e mangiamo un sacco di buon cibo con del buon vino. Siamo proprio come qualsiasi altra coppia nonostante siamo nati a 50 anni di distanza” conclude il ragazzo.