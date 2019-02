Dramma a Bordighera: bimbo di 3 anni torna a casa dall’asilo e muore

Dramma nella serata di mercoledì a Bordighera, nella provincia di Imperia. Per cause in via di accertamento è morto un bambino di tre anni. La tragedia si è consumata nella casa in Liguria in cui il piccolo viveva con la sua famiglia. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, il bambino si è sentito male ed è deceduto dopo essere tornato dall’asilo Rodari, in via Pasteur, dove aveva trascorso la giornata. La nonna era andata a prenderlo per riportarlo a casa e fino a quel momento il bimbo sembrava star bene: a scuola aveva mangiato e giocato regolarmente insieme ai compagni. Poi il malore e l’improvviso decesso.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Secolo XIX, sul corpo del bambino sarebbe stato individuato almeno un livido (di qui la procedura, che ha portato all’informativa immediata alle forze dell’ordine da parte dei medici). Per far luce sulle cause del decesso probabilmente l’autorità giudiziaria farà effettuare l’autopsia per poter così accertare eventuali patologie. Sul caso stanno indagando i carabinieri e la Procura di Imperia. I militari stanno in queste ore raccogliendo testimonianze sia tra il personale della scuola dell’infanzia frequentata dal bambino sia tra amici e familiari. Il corpicino è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Sanremo.