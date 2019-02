Loredana Bertè eletta vincitrice del Festival di Sanremo 2019 dal pubblico dell’Ariston

Fischi in sala per la classifica definitiva che ha decretato la quarta posizione per Loredana Bertè e le posizioni cinque e sei per Simone Cristicchi e Daniele Silvestri. Grandi rimostranze, che hanno portato Claudio Bisio a centro palco per annunciare che, in via del tutto eccezionale, la vincitrice per la platea dell’Ariston era Loredana Bertè a voto unanime. Il brano Cosa ti aspetti da me? ha conquistato il pubblico della città dei fiori dalla prima esibizione, a tal punto da generare una standing ovation durante ogni serata in cui si è esibita.

In molti credevano fosse davvero lei il nome che avrebbe primeggiato nella classifica di questa 69esima edizione e sicuramente su un ipotetico podio ci si aspettava nomi come quelli di Daniele Silvestri e Simoni Cristicchi, che con i brani Argentovivo e Abbi cura di me hanno riscosso sempre grandi consensi. Una classifica completamente stravolta dal televoto, che ha portato nelle posizioni più alte Ultimo con il brano I miei particolari, Il Volo con Musica che resta e Mahmood con Soldi.

Loredana Bertè ha commentato su Twitter la manifestazione di affetto e di stima del pubblico dell’Ariston. Un tweet di ringraziamento, nel quale ha scritto “Grazie lo stesso, vi amo”, condividendo la foto dell’inchino di questa sera, con il quale si è congedata dall’ennesimo applauso fragoroso riservatole. È stato sicuramente un bel Festival quello della Bertè, che è stata spesso avvolta dall’abbraccio del pubblico, sia in sala che sui social, e che ha goduto della splendida atmosfera riservata al ricordo della sorella Mia Martini. L’ospitata di Serena Rossi, presente all’Ariston per lanciare la serie Io sono Mia (in onda su Rai1 da martedì 12 febbraio), ha risvegliato l’amore sanremese per il nome di Mimì e per la sua memoria mai sopita.