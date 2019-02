Vende un rene per comprare l’iPhone e l’iPad, ragazzo di 25 anni resta invalido

Quando aveva 17 anni ha deciso di vendere un rene per racimolare i soldi necessari a comprare un iPhone e un iPad. Oggi, Wang, cittadino cinese che di anni ne ha 25, è invalido a causa di quella operazione e costretto a letto per il resto della sua vita, ha costantemente bisogno di cure e di ricoveri in ospedale per trattamenti ciclici e dialisi regolare. Tutto solo per acquistare lo smartphone di ultima generazione, che la sua famiglia non poteva permettersi, e fare bella figura davanti ai suoi amici. La sua vicenda è stata raccontata dalla stampa locale e ripresa immediatamente da quella internazionale. Era il 2011 quando il ragazzo decise di vendere un suo rene rivolgendosi al mercato nero cinese. Ha contattato alcuni malviventi tramite un sito internet e, dopo aver preso appuntamento con loro, si è recato ad Anhui, tra le province più povere della Cina, dove si è sottoposto all’intervento, ovviamente in gran segreto, in una clinica non autorizzata.

La somma ricevuta per l’operazione? 2500 euro, grazie ai quali è riuscito a realizzare il sogno di acquistare gli ultimi dispositivi targati Apple, un iPhone 4 e un iPad 2. Ma, dopo poco ha cominciato a stare male. Dopo analisi approfondite al ragazzo è stata diagnosticata una grave insufficienza renale, che nel corso degli anni è peggiorata a tal punto da renderlo invalido. I pseudo chirurghi che l’avevano operato sono stati arrestati, ma la vita di Wang è ormai appesa ad un filo. Dopo la denuncia da parte della sua famiglia, ha ricevuto 160mila euro di risarcimento, ma non riesce neanche a coprire tutte le spese mediche. Il ragazzo ha anche dovuto abbandonare gli studi.