Il significato de “Gli uomini non cambiano”: Mia Martini

Dopo l’esperienza del 1989 quando Mia Martini tornò al Festival di Sanremo con “Almeno tu nell’universo” che segnò il suo ritorno sulle scene a seguito del ritiro dalle scene che la cantante scelse per allontanarsi dalle voci infamanti che qualcuno fece girare sul suo conto, fu il palco di Sanremo del 1992 a ospitare nuovamente la cantante calabra che arrivò al festival con una canzone che sarebbe rimasta ferma tra le preferite del suo pubblico e altro punto cardine della musica italiana, confermandola come una delle interpreti più importanti della Storia della musica italiana. La cantante scelse “Gli uomini non cambiano”, una canzone amara, dal testo molto forte, scritto da Giancarlo Bigazzi, Marco Falagiani e Giuseppe “Beppe” Dati e inclusa successivamente nel suo album “Lacrime”.

Di cosa parla Gli uomini non cambiano

Annunciata come una delle favorite alla vittoria finale di quell’edizione, la canzone finì al secondo posto, dietro “Portami a ballare” di Luca Barbarossa, ma diventò un instant classic. In questa canzone c’è tutta l’amarezza di una donna tradita, che racconta della delusione del rapporto uomo-donna appunto, partendo da quello paterno, come nella prima strofa quando la Martini canta di questa figlia innamorata di un padre per cui è la “figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un’altra vita”. È quello il momento in cui le donne cominciano a coltivare la delicata arte della pazienza dice ancora la cantante che poi elenca quello che è avvenuto nella vita della protagonista della canzone: “Gli uomini non cambiano prima parlano d’amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Invece, gli uomini ti uccidono e con gli amici vanno a ridere di te”

Il testo de Gli uomini non cambiano

Sono stata anch’io bambina

Di mio padre innamorata

Per lui sbaglio sempre e sono

La sua figlia sgangherata

Ho provato a conquistarlo

E non ci sono mai riuscita

E ho lottato per cambiarlo

Ci vorrebbe un’altra vita

La pazienza delle donne incomincia a quell’età

Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità

E ti perdi dentro a un cinema

A sognare di andar via

Con il primo che ti capita e che ti dice una bugia

Gli uomini non cambiano

Prima parlano d’amore

E poi ti lasciano da sola

Gli uomini ti cambiano

E tu piangi mille notti di perché

Invece, gli uomini ti uccidono

E con gli amici vanno a ridere di te

Piansi anch’io la prima volta

Stretta a un angolo e sconfitta

Lui faceva e non capiva

Perché stavo ferma e zitta

Ma ho scoperto con il tempo

E diventando un po’ più dura

Che se l’uomo in gruppo è più cattivo

Quando è solo ha più paura

Gli uomini non cambiano

Fanno i soldi per comprarti

E poi ti vendono la notte

Gli uomini non tornano

E ti danno tutto quello che non vuoi

Ma perché gli uomini che nascono

Sono figli delle donne

Ma non sono come noi

Amore, gli uomini che cambiano

Sono quasi un ideale che non c’è

Sono quelli innamorati come te