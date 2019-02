Uomini e Donne news, Andrea Zelletta: “Che bello sedersi sul trono”

A prima vista ricorda tanto due ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’ come Andrea Damante e Fabio Colloricchio, ma di sicuro il bell’Andrea Zelletta si è presentato in veste di tronista negli studi di Canale 5 sperando di avere più fortuna di loro in amore.

Modello per Armarli e Dol- ce&Gabbana e influencer di successo, questo tarantino giovane, carino e determinato ha conquistato il Trono Classico dopo l’uscita di scena di Andrea Cerioli, che ha scelto con anticipo Arianna Cirrincione. “Faccio il modello, ma per prima cosa sono Andrea – ha detto – Sono frizzante, ambizioso, non mi accontento delle mezze misure… Una cosa che non deve far parte della mia vita è la monotonia”. Zelletta odia le etichette e come tanti coetanei ama “viaggiare, avere un buon lavoro e una famiglia solida, con genitori giovani che sanno essere amici quando serve e severi quando è necessario”. L’ex portiere nelle serie C e D di calcio, single da tempo, si rimette ‘in gioco’ in campo sentimentale: “Sono stato innamorato solo una volta ed è stato un colpo di fulmine. L’amore è caos… aspetto un amore folle, non mi accontenterò”. Andrea dovrà fare la sua scelta entro maggio: troverà la sua donna ideale?

Andrea ha giocato a calcio nella Serie D e Lega Pro nel ruolo di portiere, chiudendo la carriera per due infortuni gravi. Nato il 2 luglio 1993 a Taranto e residente a Milano, vorrebbe “una ragazza ambiziosa che non deve accontentarsi di un rapporto mediocre”. Desidera un amore caotico che si trasformi in solida certezza e, da buon terrone, una famiglia solida: “Sogno una famiglia come la mia. Sono diventato uomo anche grazie a mio nonno Giuseppe” aggiungendo di voler diventare anche un giovane papà.

Andrea è alto m. 1,87, indossa scarpe numero 44 e le sue misure sono 99-78-94. Ha fatto il giro del mondo posando per campagne pubblicitarie di marchi d’abbigliamento come Carlo Pignatelli, profumi e brand di occhiali (Lozza), è apparso a torso nudo sulla copertina della edizione croata del magazine Men’s Health e si è messo in luce sulle passerelle sfilando per grandi stilisti: “La moda non era un mio sogno, mi è capitata. Ora però cerco altri stimoli”.