Frosinone – Juventus su Rojadirecta

JUVENTUS FROSINONE STREAMING- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Frosinone valida per la 24^ giornata di Serie A. Bianconeri in campo con il 4-3-3. Allegri si affiderà ai fedelissimi, attuando solamente qualche cambio per stretta necessità. In porta giocherà Szczesny, bocciato ancora Perin. In difesa possibile chance dal 1′ per Caceres, il quale affiancherà Bonucci al centro del reparto. Sugli esterni confermati De Sciglio e Cancelo. Poche novità anche a centrocampo. Matuidi osserverà un turno di riposo, mentre Emre Can agirà in cabina di regia. Completerà il reparto uno tra Bentancur e Khedira.

Nessuna novità in attacco, Allegri confermerà Cristiano Ronaldo dal 1′. Al suo fianco quasi certa la presenza di Mandzukic e Dybala. Scalpita Bernardeschi, mentre Douglas Costa sarà assente per infortunio. In panchina si rivedrà Barzagli, anche se lo stesso Allegri ha confermato che difficilmente sarà della gara.

Juventus Frosinone streaming: ecco dove e come vedere il match, no Rojadirecta

La sfida tra Juventus e Frosinone sarà trasmessa in diretta tv sui canali “Sky“. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming in maniera del tutto gratuita grazie all’applicazione “Sky Go”, scaricabile dallo store del vostro dispositivo, sia esso tablet o smartphone. Applicazione disponibile sia per sistema operativo “Ios”, sia per sistema operativo “Android“.

Juventus Frosinone probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Caceres, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Khedira, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Pinamonti, Ciano