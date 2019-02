Coppia vegana nutre il figlio di 5 mesi solo con intruglio di patate

Julia French, 20 anni, e Robert Buskey, 31 anni, sono stati arrestati per aver fatto quasi morire di fame il loro bambino di 5 mesi dandogli da mangiare solo un intruglio a base di purè di patate, ignorando i consigli del pediatra.

La coppia segue uno stile di vita vegano e il piccolo aveva messo su un solo chilo dal momento della nascita.

Hanno quasi fatto morire di fame il loro bambino di soli cinque mesi di vita, facendogli mangiare solo una ricetta cento per cento vegana trovata su Internet, invece di nutrirlo con quella consigliata dal loro pediatra.

Bimbo allontanato dalla coppia vegana

Per questo Julia French, 20 anni, e Robert Buskey, 31 anni, di Titusville, in Florida, Stati Uniti, sono stati accusati di abbandono e maltrattamento di minore e si trovano attualmente nella prigione di Brevard County.

Quando gli inquirenti hanno trovato il piccolo, sono rimasti senza parole: hanno scoperto che pesava solo 3 chili, uno in più rispetto a quando è nato.

Era in uno stato letargico, non piangeva e a causa di una profonda malnutrizione non era neppure idratato.

I genitori, entrambi fautori della dieta vegana, avevano dato al figlio, di cui non è stata resa nota l’identità, solo un intruglio a base di purè di patate.

La detective della polizia di Titusville, Lauren Watson, ha detto: “Non ho mai visto niente di simile, se non fossimo intervenuti sarebbe morto”.

I genitori del piccolo non sono sposati, ma convivono da tempo e avrebbero ignorato i dettami del pediatra, che pure aveva consigliato loro una ricetta vegana per rispettare il loro stile di vita, sfamando il loro bambino soltanto con una pietanza a base di patate che la mamma avrebbe trovato in Rete.

Non hanno dato, al momento, una spiegazione agli inquirenti del motivo per cui si sono comportati in questo modo.

Dallo scorso mercoledì, giorno del loro allontanamento, il bimbo è stato consegnato alle cure degli assistenti sociali del Dipartimento della Florida per la cura dei bambini e le famiglie e in meno di una settimana ha messo su già mezzo chilo di peso.