Dj Albertino l’1 aprile diventa direttore di radio «m2o»

Albertino, la storia di Radio Deejay. E dalla dance. Dal primo aprile direttore di m2o. In un paese musicalmente asfittico, sarà come un lancio nello spazio. Un ritorno all’essenza del mezzo. La radio come fonte di arricchimento, non più come mero sottofondo. Un punto di riferimento per un movimento smarrito. «Nessun network oggi c’entra qualcosa con la dance. Da fare ci sarà davvero tanto», dice con un sorriso. Albertino è pronto per il lancio, come nella cover del 3° volume di Alba, raccolta che ha segnato un’epoca. «Farò una radio dinamica, con un clock preciso e dinterventi brevi, fatta eccezione per mattina e drive time. Meno parlato rispetto a Deejay, stessa qualità».

Cosa segnerà da subito il nuovo corso della radio? «Coloro che l’hanno rappresentata finora, e che in essa si sono sempre identificati, non ci saranno. Mi hanno chiesto di dare un po’ di freschezza, una coolness. C’erano troppi conduttori. Noi non saremo in tanti, le fasce saranno di 3 ore. Il logo nuovo di zecca». Chi arriva e chi resta? «Restano le voci che meglio si adattano a ciò che ho in mente. Tra i nuovi, ho scelto personaggi non conosciuti al panorama nazionale, ma grandi talenti di radio locali. Per esempio Walter Pizzulli, ora a Discoradio, Enrico Sisma adesso a Radio Piterpan, e Filippo Grondona che sono molto contento di aver scelto perché ha soltanto 19 anni ed è attualmente a Radio Globo. Sono voci belle e dinamiche». Dopo 35 anni, non più alle 2. «Farò Albertino Everyday, ma dalle 17 alle 19, con il mio gruppo. Il nome resterà volutamente invariato. L’alternativa a Deejay l’ho sempre considerata un progetto mio, una radio libera… È l’occasione perfetta». Su Deejay ti sentiremo ancora? «Ogni sabato dal 6 aprile condurrò il Deejay Time, alle 14, con Fargetta, Molella e Prezioso, in contemporanea su m2o.

Qui integreremo la Deejay Parade, avrà 5-10 posizioni. Mescoleremo passato e presente, che poi è la formula vincente del nostro reunion-tour». Quanto passato ci sarà a m2o? «I classici anni ’90 saranno parte integrante della programmazione. La sera, invece, sto pensando a un’ora dedicata a quell’epoca, con successi che oggi si sentono meno». Solo musica dance? «Farò una radio identificabile, di genere, dove per dance intendo pure hip hop, trap, reggaeton, tutto ciò che è ballabile. Sarà una radio ritmica. Il cambiamento sarà percepibile da tutti, non solo dagli addetti ai lavori. Il sound design della radio sarà completamente rinnovato e avrà un sapore internazionale. Ci aiuterà il fatto che la dance domina oggi le classifiche, è pop, e i dj sono i produttori più richiesti. Per la loro visibilità, la radio resta fondamentale». Dj set? «A mezzanotte, 2 mixati di personaggi di fama mondiale: da Claptone a Tiësto a Benny Benassi aBob Sinclar.

Collaboreremo con brand internazionali comeDefected, Elrow, Cocoon, Ants. Vorrei coinvolgere top dj italiani come Ilario Alicante o Joseph Capriati. Una programmazione notturna che assomigli a quella del miglior club del mondo». E se dall’alto ti frenano? «Sarà una radio per tutti, dai giovani ai 50enni che hanno ancora voglia di sentire un certo tipo di musica. Il mio target sarà una tipologia di persone. Sarebbe sbagliato puntare sui giovanissimi, non ascoltano la radio. Successi dance mondiali come Losing It di Fisher o Cola dei Camelphat, che nessuna grossa radio italiana ha mai suonato, saranno in heavy rotation. Se questo, in Italia, vuol dire essere coraggiosi e trasgressivi, lo sarò sicuramente». Hai detto: «Mi fa piacere sia successo con una radio del mio gruppo». «E, soprattutto, in un momento della vita in cui mi sento pronto per un ruolo istituzionale. Non avrei voluto terminare la carriera continuando a dire solo “Su le mani” in discoteca. Al tempo stesso, come dj nei locali, ho smesso di darmi una deadline. Me l’ero data a 50 anni, ho capito che non funziona così». E come funziona per te? «Fino a quando vedo quello che è successo a febbraio al Cromie con Deejay Time Reunion, con questo mestiere posso andare avanti finché campo».