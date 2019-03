Barbara D’Urso contro l’Isola dei Famosi: “La scena di Riccardo Fogli? Non condivido i modi”

A Pomeriggio 5 tiene banco il caso Riccardo Fogli, l’argomento senza dubbio più scottante di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso ha commentato personalmente il segmento dell’ottava puntata che ha visto il cantante investito da un durissimo videomessaggio di Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha sostenuto infatti di avere le prove del tradimento di Karin Trentini, moglie di Fogli, con l’imprenditore Giampaolo Celli. C’è chi ha già definito la sena “una delle pagine più tristi della storia della tv” e la stessa D’Urso, pur giustificando i meccanismi dei reality, non è stata proprio tenera nei confronti dell’Isola:

Non voglio entrare nella dinamica del modo con cui è stato detto tutto a Riccardo. Non vorrei sindacare. Come sapete non ho un buon rapporto con la persona che ha fatto quel videomessaggio. Anzi, non abbiamo proprio rapporti. Io non l’avrei fatto in quel modo, assolutamente no. Però io conduco reality e so quello che noi autori diciamo alle persone che scelgono di fare quel viaggio. Una persona che lo sceglie sa che tutta la sua vita viene scandagliata, come nel caso di quella persone dell’Isola che scrisse quelle orribili cose sessiste contro di me. Ricordo il dramma di Amaurys dello scorso anno, con il suo presunto tradimento. Io sono amica di Riccardo e ieri il cuore mi si stritolava. Lui però sapeva che tutto può accadere. Secondo me Riccardo andava protetto fuori.

Barbara D’Urso non nomina mai Fabrizio Corona

Come d’abitudine, la D’Urso non hai mai nominato Corona, con cui è in pessimi rapporti sin dai tempi in cui Fabrizio lanciò uno scoop contro suo figlio. A Pomeriggio 5, ci è andato giù ancora più duramente il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, che ha criticato fortemente l’Isola per il trattamento riservato a Fogli: “Il video di Corona era registrato. Un concorrente non può essere messo davanti a un plotone di esecuzione, non si fa così. Se tu hai le foto devi farle vedere. Non puoi tenere un uomo di quell’età sospeso in una situazione del genere“. La D’Urso ha continuato:

Ribadisco il concetto: io come spettatrice, come Carmelita, non sono d’accordo con quel messaggio. Non sono d’accordo sul modo. Però posso parlare per me e per i reality che scrivo. Ribadisco che quando uno entra in un reality deve capire che può succedere qualunque cosa. Del resto si mettono in gioco per vincere, anche dei soldi, e che prendano un compenso. Credo, non lo so con certezza perché nel mio GF partecipano gratuitamente. Sono l’ultima persona che può difendere colui che ha fatto quel messaggio e lo sapete bene. Però devo dire che se avesse fatto vedere anche le presunte prove forse sarebbe stato ancora peggio. Almeno ha avuto un limite.

Come sta Riccardo Fogli

Il filmato di Corona ha peraltro sollevato un’infinita di critiche da parte di personaggi famosi (è stata durissima persino Belen Rodriguez, sua ex fidanzata), mentre le opinioniste del reality Alba Parietti e Alda D’Eusanio si sono dissociate totalmente. Sembra però che Fogli (che ha risposto per le rime a Corona) abbia superato il momento difficile, come ha fatto sapere la stessa D’Urso: “Ho parlato con la capa autrice de L’Isola che è una mia amica. Ero preoccupata, mi ha detto che Riccardo sta bene, ride e scherza“. Signoretti, tuttavia, si è detto convinto che portare Corona nel reality sia stata una mossa molto pericolosa:

Io dico solo che, con un personaggio come Corona che è stato in carcere per aver ricattato persone con le foto, quella scena non mi è piaciuta per niente. Ricordiamoci chi è Corona.

Il sostegno di Roby Facchinetti

Tra i tantissimi che hanno mostrato solidarietà a Fogli per come la sua vita privata è stata messa alla berlina in prima serata, è intervenuto sui social anche Roby Facchinetti, che con il cantante ha condiviso l’esperienza dei Pooh e a cui è legato da un’amicizia decennale. Questo il post, mostrato in diretta a Pomeriggio 5:

Caro Riccardo, mi dispiace tanto per quanto ti sta accadendo, ma so che sei una roccia e so che porterai a termine questa tua fatica al meglio, per poi riabbracciare finalmente tutta la tua famiglia. Perché per un uomo vero come te, loro sono e rimarranno sempre la cosa più importante della vita. Ti voglio bene e sappi che per me, ma anche per tutti coloro che hanno seguito l’atroce e incomprensibile attacco che hai subito, hai vinto comunque ancora tu: vinci sempre, anche nella tempesta.

Ti abbraccio forte.