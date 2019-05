“Questa ero io prima di disintossicarmi”. Dopo anni ce l’ha fatta: la trasformazione è incredibile

“Ho amici che hanno bisogno di vedere questo”, ha scritto la donna in un post su Facebook. “Questo va oltre ciò che le mie parole possono fare”. Una donna statunitense di nome Melissa Lee Matos ha pubblicato sui social network alcune sue immagini che la ritraggono sotto l’effetto di eroina. Per anni la donna è stata una tossicodipendente e gli effetti sul suo corpo erano devastanti. In un lungo post Melissa racconta di aver trascorso l’ultimo anno e mezzo in riabilitazione e di aver riconquistato così la vita e la speranza. “Questo era l’aspetto che ho avuto, tutti i giorni, per anni. Questo è quello che mio marito ha dovuto affrontare. Questo è ciò in cui le mie bambine si sono imbattute. Questo è ciò che hanno visto la mia famiglia e i miei amici, le rare volte ho lasciato la casa”, si legge nel lungo messaggio di Melissa. Ammette che condividere queste immagini per lei è una cosa molto difficile, ma ha deciso di farlo perché molti suoi amici stanno morendo a causa della tossicodipendenza.

Melissa racconta di aver trascorso anni in cui desiderava solo morire e di essersi indotta il coma per interi giorni o notti. “Ero malata. Stavo morendo”, scrive la donna. “Mi ero spinta così lontano che ho pensato che non avrei mai potuto riprendermi. Ero così persa da non poter immaginare la mia vita senza le droghe”. La donna si rivolge direttamente a chi è dipendente da droghe (negli ultimi anni negli Stati Uniti è una vera epidemia di overdose e morti per droga). Per sostenere chi si trova in questa situazione ha lanciato infatti una campagna chiamata #RecoverMe.

“Guardate queste immagini. Sono immagini di una ragazza morta. Una ragazza che avrebbe speso ogni centesimo in droga e dimenticato di nutrire e prendersi cura dei suoi bambini. Una ragazza che ha perso ogni singola cosa che abbia mai avuto. Una ragazza che stava così male che pensava non avrebbe mai trovato una via d’uscita, finché non lo ha fatto”. E conclude con un messaggio positivo: ““Se stai leggendo e stai attraversando lo stesso dolore che ho provato io, ti assicuro che c’è speranza e recupero. C’è libertà e serenità. Vi prometto, c’è speranza. Si può guarire. C’è libertà e serenità e voi ve la meritate. Non siete più soli”.