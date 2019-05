Emma Marrone finisce in clinica, ecco cosa è successo alla cantante: ‘Fatemi uscire…’ (Video)

Emma Marrone e il ritorno alla grande ad Amici di Maria De Filippi

Lo scorso sabato i telespettatori di Canale 5 hanno avuto la possibilità di rivedere Emma Marrone ad Amici 18. La cantante salentina ha accettato l’invito di Maria De Filippi di sostituire per una sera, insieme a Mara Venier e Gerry Scotti, alla giurata Loredana Bertè.

Un ritorno dove tutto ha avuto inizio circa dieci anni fa e nonostante il tempo trascorso, la Marrone è apparsa molto emozionata. Tuttavia ha avuto anche il coraggio di andare contro un suo ex professore, Rudy Zerbi, che ha massacrato con delle critiche Giordana Angi.

I fan del talent show hanno avuto la possibilità di vederla in tutta la sua bellezza nonostante i malesseri delle settimane passate. E a proposito di aspetto fisico, nella mattinata l’ex di Stefano De Martino si è recata in una clinica estetica. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli.

Emma va in clinica estetica per sottoporsi alla crioterapia

In questi ultimi tempi molti personaggi dello spettacolo hanno deciso di migliorare il loro aspetto fisico sottoponendosi alla crioterapia. Qualche mese fa era stato il turno di Ilary Blasi, poi Belen Rodriguez, Barbara D’Urso e ora anche Emma Marrone.

Questa mattina, infatti, la cantante salentina si è recata in una clinica estetica per sottoporsi a questo tipo di trattamento estremo, infatti all’interno del macchinario si arriva a temperature molto basse. Ovviamente è una tecnica che dura pochissimi minuti, altrimenti si rischia seriamente di congelare.

Questo permette di rendere la pelle lucida, tonica e molto più giovane. In realtà l’artista pugliese non voleva farlo, ma consigliata dall’amica Francesca Savini ha accettato la sfida. Come si vede dalle Stories di Instagram, Emma dopo alcuni secondi voleva assolutamente uscire perché non riusciva a sopportare le temperature gelide. Ecco il video in questione: