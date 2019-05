Padre pedofilo arrestato dopo 20 anni di abusi sulla figlia da quando aveva 7 anni. Le frasi che hanno inorridito anche i giudici

Ha abusato della figlia per 20 anni. Ora lei ne ha 27 e ha trovato il coraggio di confessare le violenze subite e le parole del padre: “Con te il sesso migliore che abbia fatto mai con una donna”, le sussurrava all’orecchio. Fortunatamente lui è in carcere e ci resterà per 12 anni e la ragazza racconta la sua triste storia.

Layla è la più piccola di 5 figli. Viene abusa dal padre dall’età di 7 anni: “Era un padre affettuosissimo, poi si trasformava in un terribile predatore sessuale, non capivo”. E lui mi diceva: “E’ il nostro piccolo segreto. So che è sbagliato, sei mia figlia – vorrei che tu non fossi mia figlia. Il miglior sesso che abbia mai avuto nella mia vita è con te. Non posso fare sesso con nessun altro.” Questi dialoghi sono stati registrati dalla ragazza che ha trovato il coraggio di consegnarli alla polizia soltanto 4 anni fa ma suo padre è stato condannato e arrestato soltanto qualche giorno fa. Lei nel frattempo aveva iniziato a bere pesantemente.

Nel filmato Layla dice: “Penso che tu possa andare ancora con la mamma ancora”. E il padre risponde: “Se sono tornato con la mamma, è solo per stare più vicino a te: è malato, lo so che è malato”. Assicurato alla giustizia, ne avrà per 12 anni.