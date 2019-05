Come morirai? Te lo dice il segno zodiacale

Pensi mai alla morte? Per molti è un chiodo fisso, per altri, invece, è il terrore assoluto. Ecco perché evitano di pensarci, alla morte. Ma la morte fa parte della vita, anche se la cosa non ci piace per niente. E tu hai mai pensato a come morirai? Sai che il segno zodiacale può darti la risposta? Non lo sapevamo neanche noi fin quando non ci siamo imbattuti in un articolo di YourTango che spiega proprio in che modo è probabile avvenga la morte di ogni segno zodiacale.

Secondo quanto si legge, secondo l’astrologia, nessun dio ha pianificato la nostra vita: le nostre anime hanno deciso quello che volevano sperimentare. Sempre secondo l’astrologia, quando moriremo, staremo di fronte a queste anime più grandi e più illuminate per rivedere le nostre vite e decidere se siamo felici di ciò che abbiamo scelto. A ogni modo, secondo l’astrologia il segno zodiacale influenza il modo in cui moriremo. Anzi, non il segno di nascita ma il segno in cui cade l’ottava casa cuspide (per calcolarla puoi controllare online sui siti che calcolano i temi astrologici).

Ariete. L’Ariete rappresenta la testa, parte del corpo che per l’Ariete è più vulnerabile. Insieme alla testa anche cervello e volto. L’Ariete può soffrire di emicrania, congestione nasale e anche di brutte malattie cerebrali.

Toro. Il segno del Toro governa il collo, la gola e l’esofago. Le persone che hanno la cuspide dell’ottava casa in Toro potrebbero morire per malattie che colpiscono quelle parti del corpo.

Gemelli. Anche conosciuto come il segno della giovinezza, il segno dei Gemelli ha spesso problemi alle mani, alle braccia e alle spalle.

Cancro. Si dice che il segno del Cancro regoli lo sterno e le membrane che coprono gli organi del corpo, quali seno, stomaco, utero. Sono quelle le zone più sensibili che potrebbero essere colpite da qualche malattia.

Leone. Il segno governato dal Sole governa anche le spine e il cuore e sono proprio questi i punti più vulnerabili dei nati sotto questo segno.

Vergine. La Vergine governa il pancreas, la milza, l’intestino e il fegato e hai capito anche tu che i tuoi “talloni d’Achille” sono quelli.

Bilancia. Chi ha l’ottava casa cuspide in bilancia avrà in tutta probabilità problemi ai reni così come problemi con l’equilibrio acido/alcalino del corpo.

Scorpione. Questo segno governa la zona genitale: prostata, utero, sistema riproduttivo. Sono questi i punti deboli e quindi potrebbero essere le cause di morte. Continua a leggere dopo la foto

Sagittario. Questo segno governa polmoni, cosce, nervo sciatico e il posteriore. Il regista Bernardo Bertolucci, che aveva l’ottava casa cuspide in Sagittario, è morto di cancro ai polmoni. Per carità, magari è una coincidenza…

Capricorno. Questo è il segno della vecchiaia, della cistifellea e delle ginocchia, che potrebbero essere colpite da artrite. Il Capricorno, governato da Saturno, è anche associato a depressione profonda che potrebbe addirittura portare a compiere gesti estremi.

Acquario. Regola i polpacci e le caviglie, gli occhi, il midollo spinale e il sangue. Alta la probabilità che la morte sia provocata da sepsi, malattia che danneggia i vasi sanguigni.

Pesci. Il segno dei Pesci ha molte doti eccellenti ma spesso avere problemi di dipendenza (tossicodipendenza) e impulsi auto-distruttivi. Attenzione. Non solo: il segno dei Pesci governa anche i vasi linfatici e linfonodi.