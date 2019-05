Grave lutto per Max Biaggi

Una brutta notizia scuote il mondo del motociclismo. Una notizia dolorosa per il quattro volte campione del mondo della classe 250 e due della Superbike, Max Biaggi, che nelle ultime ore ha perso il padre Pietro Biaggi. A raccontare del grave lutto che ha colpito il pilota romano è il giornalista e direttore di Sky Sport motori Guido Meda. “Uomo genuino e verace, il vero artefice della carriera e degli inizi di Max, che anche nei momenti di polemica nei quali qualche volta Max è caduto, aveva sempre una sorta di genuinità romanaccia ma carina e goliardica nell’affrontare i momenti difficili – ricorda Meda – . Un uomo buono, un bravo papà e un bravo nonno che ricordiamo tutti con grande affetto e simpatia”.

Non note le cause della morte ma dalle informazioni apprese da Fanpage.it negli ultimi giorni il signor Pietro non sembrava in gran forma. Commerciante in pensione, classe 1942, aveva da poco compiuto 77 anni. Da sempre vicino al figlio Max, nel paddock era conosciuto da tutti come “Er sor Pietro”. Presenza colorita ma discreta al box, negli anni era riuscito a conquistarsi la simpatia anche dei rivali del Corsaro. Pure l’ex pilota Loris Reggiani, che è sempre stato un avversario dichiarato del romano, non ha mai nascosto una certa simpatia per Biaggi Senior, tanto che quando correva nel Mondiale ha più volte ha confessato che “con il signor Pietro ci andrei pure a cena, magari ti fai due risate”.

Max, impegnato a Le Mans con il suo Max Racing team per il Gp di Francia della Moto3, ha lasciato questa mattina il circuito francese per rientrare a Roma.