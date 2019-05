Sesso felice: 8 cose da non fare mai (e da non dire) in camera da letto

Siete una di quelle coppie che ha messo i rapporti in secondo piano? Male. Comprensibile, però: le difficoltà quotidiane sono tante, siamo tutti stressati, abbiamo migliaia di cose a cui pensare e centinaia di cose da fare ed è normale che l’intimità scivoli sempre più in basso nella nostra scala delle priorità. Questo non significa che sia giusto. Sarà pure poco il tempo che dedichiamo all’intimità col partner, ma che almeno sia di qualità. A detta di esperti, psicologi e sessuologi, esistono dei piccoli accorgimenti, che potrebbero rendere più appetibile la vita in camera da letto. Sono piccole abitudini che sarebbe meglio bandire prima di mettersi a letto. Si tratta di cose che “fanno passare la fantasia” (in quel senso lì) e annientano la passione perciò meglio evitarle.

Iniziamo. Prima cosa da non fare in camera da letto: fare il resoconto della giornata. “Ho fatto il bonifico per l’asilo, ho fatto la spesa, ho pagato le bollette”: no. Non sono cose di cui parlare in camera da letto, specie se volete che la vostra vita intima sia frizzante… Non potete parlarne in un altro momento e dedicarvi ad altro?

Secondo errore da non fare: portare il telefono a letto. Secondo un recente sondaggio, quasi il 75% degli americani va a letto con lo smartphone. Non immergetevi nel mondo virtuale quando avete una persona vera nel letto accanto a voi.

Figli nel lettone? No, grazie. Non per cattiveria, ma la presenza dei figli nel proprio letto modifica la percezione della coppia. A volte, poi, le distanze non si colmano.

Stesso dicasi per cani o gatti. Sapete che certe persone si sentono osservate dagli animali e si inibiscono?

Altra cosa da evitare in camera da letto è il disordine. Cosa? E perché? Pare che pile di vestiti, caos, roba buttata in malo modo siano tutte cose che fanno male al sesso e pure al romanticismo. No, non si può rischiare.

Lavoro in camera da letto? Giammai. Ok, hai ricevuto una mail di lavoro o una chiamata dal capo mentre sei a letto. Che fai? Non rispondere mentre sei a letto col partner, per carità. Esci, per farlo: in camera da letto solo relax e niente lavoro.

Per concludere la lista degli errori da non fare in camera da letto c’è dell’altro: no categorico a televisione o computer. Le notizie si guardano o si leggono prima e dopo cena: ma non a letto. E, naturalmente, evita anche i social. Facebook, Instagram e Twitter non sono amici dell’intimità…