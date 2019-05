Nadia Toffa assente nell’ultima puntata de ‘Le Iene’. Solo in queste ore la conduttrice rompe il silenzio

A una settimana di distanza da quando ha disertato la puntata de ‘Le Iene‘, Nadia Toffa torna a scrivere sui social. In questi giorni, i tantissimi fan che da sempre la seguono con affetto, le hanno chiesto con insistenza notizie sulle sue condizioni di salute. La conduttrice del programma di Italia1, seppure non scendendo nei dettagli di come stiano andando le cose, ha rivolto un messaggio a chi la segue.

Nadia Toffa e il messaggio per i fan

Nadia Toffa ha pubblicato su Instagram una simpatica foto che la ritrae insieme alla piccola Totò, sua fedele amica a quattro zampe. Lo scatto è accompagnato da un breve messaggio nel quale ha preferito non parlare delle sue condizioni di salute attuali: “Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che sennò mi preoccupo… vi bacio tutti da qui. N”.

Continua la sua coraggiosa battaglia contro il cancro

Domenica 12 maggio, la redazione de ‘Le Iene’, tramite un messaggio sulla pagina Facebook ufficiale, ha annunciato che Nadia Toffa non sarebbe stata presente in studio nel corso dell’ultima puntata del programma. Le cure intraprese per combattere il cancro, avevano provato la conduttrice, che si è vista costretta a preservare le energie e rinunciare a prendere parte alla trasmissione: