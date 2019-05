Veronica Pivetti choc da Silvia Toffanin. Il suo dramma: “Risalire è stato molto complicato…”

L’attrice Veronica Pivetti è ospite per la prima volta a Verissimo. Con Silvia Toffanin parla della sua vita, in cui non sono mancati i momenti difficili, come un incendio che ha distrutto la sua casa e un periodo in cui ha sofferto di una forte depressione. “La depressione è stata molto pesante, è durata 6 anni”, racconta Veronica Pivetti a Verissimo. “È arrivata per un problema fisico, ho avuto un problema alla tiroide curato molto male”, continua, spiegando che l’errore medico è stato alla base della depressione chimica che l’ha colpita.

“Risalire è stato molto complicato: ho visto psicologi e psichiatri, preso psicofarmaci. Io ne avevo bisogno, li ho presi e quando abbiamo trovato quello giusto mi hanno molto aiutato, certo non bisogna abusarne”, conclude Veronica Pivetti.

Il lavoro l’ha molto aiutata: “Andavo disperata, la mia truccatrice mi truccava, io giravo la mia scena, e mi rimettevo a piangere”.

Rimaneva comunque un motivo per alzarsi dal letto, lavarsi, tutte azioni quotidiane che per lei non avevano più senso: “Non amando più te stesso non ne hai più nessuna cura, ho avuto un periodo molto pesante. Il problema è che nessuno capisce cosa hai, pensano tu sia solo un po’ triste. La depressione non è uno stato d’animo, è una malattia”.

Riconoscere il problema è alla base del processo di guarigione: “Quando ti rompi dentro devi rimetterti a posto e devi farlo con le medicine. La vita è piena d’insidie e questa è stata una grossissima insidia. La depressione ti dà un profondo distacco dalla vita, quindi anche dalla tua, e questo ti dà aridità”. Da questa esperienza, Veronica Pivetti ne trae una lezione: “Conoscendo il dolore e la tristezza capisco ancora di più quanto sono fortunata”.

La depressione non è stata l’unica volta in cui Veronica Pivetti ha dovuto rimettere insieme i pezzi della sua vita. Un incendio nel 2014 ha distrutto la sua casa: “Un’incendio causato da un guasto nella cucina a gas che ha fatto esplodere uno dei fornelli. Esco un secondo in terrazza, torno dopo 8 secondi e vedo questa cosa. Ho preso i cani, le chiavi e in pigiama mi sono trovata in portineria e ho mollato tutto lì. Sono rientrata dopo 4 ore e non c’era più niente, ho perso tutto. Non ho perso i miei due cani e me stessa, quindi l’essenziale l’ho salvato. Uno spartiacque tremendo”, commenta oggi.

Con la sorella Irene Pivetti, politica, Veronica Pivetti ha oggi “Un rapporto bellissimo di due persone che si vogliono bene. La pensiamo diversamente su alcune cose, siamo molto diverse. Abbiamo avuto vero un rapporto di sorelle a cavallo dell’adolescenza. È un rapporto che ti porti appresso tutta la vita”.