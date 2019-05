Al campeggio scambia la ragazza per un cinghiale e le spara

Brutta avventura per una coppia di fidanzati della Florida: una donna, Lisa Simmons, è rimasta ferita quando il fidanzato, il 52enne Steven Egan, la ha scambiata per un cinghiale e le ha sparato durante un campeggio in un’area rurale nel nord dello stato.Era quasi il tramonto quando l’uomo aveva lasciato la compagna alla tenda, per cacciare un cinghiale che aveva individuato. Ad un certo punto ha sentito un suono simile a quello di un cinghiale, ed una forma simile a quella dell’animale, ed ha sparato.

Non si trattava però di un cinghiale, ma della Simmons, che si era anche lei allontanata dalla tenda per raccogliere delle arance da alcuni alberi presenti attorno. Egan ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti: la donna ha dovuto essere operata per ridurre le ferite alle gambe, ma non è in pericolo di vita.La polizia non ha preso provvedimenti: “È stato uno sfortunato incidente, anche se qui si è dimenticato di una delle regole cardine della caccia, e cioè che non si spara a quel che non si vede bene”.

Bisogna vedere che effetti avrà l’accaduto nel rapporto tra i due: e non tanto gli spari in sé, ma non sappiamo come Lisa ha preso il fatto che il suo compagno la consideri simile ad un cinghiale fisicamente e anche per quanto riguarda i suoi “versi”