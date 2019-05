Il maniaco del formaggio

Sono in molti quelli a cui piace il formaggio, ma un quarantunenne americano ha portato l’idea ad un nuovo livello, trasformandolo in un oggetto sessuale.

L’uomo è stato segnalato girare di notte in auto per le strade di Mayfair, in Pennsylvania, offrendo soldi alle donne che incontrava per guardarlo mentre si metteva sulle parti intime quello che negli USA viene chiamato formaggio svizzero (il tipo spesso chiamato impropriamente gruviera in Italia) .

Alcune delle donne avvicinate hanno scattato una foto al maniaco prima di allontanarsi, e l’uomo è stato in questo modo identificato e raggiunto dalla polizia: inizialmente il sospettato ha negato le accuse con decisione: “Non so di cosa state parlando. Mi dispiace. A volte la gente mi confonde per qualcun altro”.

Le indagini hanno permesso però di incastrare l’uomo: è emerso che alcune ragazze erano state contattate dal sospettato tramite dei siti di incontri e avevano avuto richieste che includevano il formaggio.

Inoltre, è emerso un post di qualche anno fa in cui l’uomo sembra spiegasse perché avesse scelto proprio quel tipo di formaggio per le sue pratiche erotiche: “Ho provato diversi tipi di formaggio, ma ho scelto il formaggio svizzero alla fine. Innanzi tutto, ogni volta che c’è da usare ad un immagine di formaggio, la maggior parte delle volte usano formaggio svizzero. Ma è anche per il suo disegno e per la sensazione che dà addosso il mio corpo”.

Per quanto la sua perversione possa apparire incredibile, va detto che tra gli americani sembra avere una certa diffusione il feticismo collegato al cibo.