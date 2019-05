Le prostitute più anziane di Amsterdam: le gemelle Fokken

Le sorelle Fokken sono una sorta di istituzione del quartiere a luci rosse di Amsterdam, specie tra le persone del luogo, che si fermano spesso per fare quattro chiacchiere e magari farsi autografare la copia dell’ultimo libro-rivelazione scritto.

E in effetti, rappresentano sicuramente un pezzo di storia del quartiere a luci rosse dato che, oggi settantenni, ci lavorano dagli anni ‘60.

In Olanda sono delle vere celebrità, con due libri scritti, diverse ospiatate nei talk show, e anche un film-documentario (“Ouwehoeren”) sulle loro vite che è stato molto apprezzato dalla critica al festival di Amsterdam. Le Fokken hanno anche organizzato uno dei primi sindacati delle prostitute, diversi anni fa.

Entrambe ormai bisnonne, le gemelle Martine e Louise Fokken raccontano di averne viste di tutti i colori nella loro lunga esperienza: da chi cerca emozioni forti, ma anche al padre che accompagna il figlio per una “prima volta”.

Oggi la loro attività “sul campo” è molto ridotta: Louise da due anni non lavora più (“per colpa dell’artrite, è difficile mettersi in tutte quelle posizioni…”) mentre Martine si è specializzata in spettacoli si spettacoli soft-core per signori avanti con l’età.

Quando viene chiesto loro se hanno rimpianti, le sorelle Fokken rispondono “non abbiamo nessun rimpianto, eccetto che il quartiere a luci rosse sta cambiando. Non c’è più codice d’onore, e molte ragazze si drogano. Nessuna prostituta che abbia rispetto per sé stessa si droga. Ai vecchi tempio, le ragazze si prendevano cura l’una dell’altra. Oggi non più.”