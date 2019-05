Neo marito molto distratto dimentica la moglie a un distributore di benzina durante il viaggio di nozze

Succede a volte che il marito abbandoni la moglie durante il viaggio di nozze, ma è ancora più raro che se la dimentichi. Durante il viaggio di nozze, un neo-marito tedesco ha dimenticato la sposa in stazione di servizio, ed ha percorso oltre 150 km prima di rendersi conto che la moglie non era con lui.

La trentatreenne Eileen Nowak era scesa alla stazione di servizio, mentre il marito faceva benzina, per utilizzare il bagno. Quando è uscita, ha visto che la macchina del marito non c’era più. Una situazione non solo irritante, ma anche complicata da risolvere, dato che la donna aveva lasciato in auto il telefono ed il portafoglio, ed era quindi impossibilitata a contattare il marito distratto.

Fortunatamente, Eileen è riuscita a chiedere aiuto ad una pattuglia della polizia, che la aiutata a raggiungere il marito, che dopo oltre un’ora si è reso conto di avere dimenticato la sposa. L’uomo si è giustificato spiegando che era convinto che la moglie stesse dormendo sui sedili posteriori.