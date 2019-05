Sogni hard: perché si fanno e il loro significato simbolico

A chi non è mai capitato di fare un sogno erotico e di svegliarsi al mattino sconvolto allo stesso tempo e inebriato? E’ una cosa che succede molto più spesso di quanto si possa pensare e non di rado lascia strascichi e turbamenti al risveglio, visto che il più delle volte si tratta di fantasie nascoste e inconsce che si fa fatica ad accettare. In casi come questi è necessario evitare di “auto-analizzarsi” poiché il significato simbolico nascosto non è così immediato come sembra. Ecco quali sono i significati dei sogni erotici più ricorrenti.

Sogni erotici: perché si fanno?

I sogni erotici non rappresentano sempre un desiderio sessuale che viene nascosto o represso, fantasie simili travolgono la mente anche quando si è perfettamente svegli, il più delle volte l’attività che la mente mette in atto mentre dorme non è altro che una forma di difesa. La psiche, infatti, può giocare dei brutti scherzi, comunicando un bisogno infantile come quello di ricevere protezione da un genitore attraverso una fantasia hot. Il motivo è molto semplice: il sesso è una questione da adulti e ci si può facilmente identificare in un individuo che si dà all’attività intima, cosa che non risulta così semplice e scontata quando bisogna immedesimarsi con un bambino alla ricerca di aiuto. Delle necessità simili, però, sono inconsce ed emergono solo durante la notte perché nella quotidianità non si è consapevoli di averle: il sogno, dunque, non è altro che un modo per far emergere la parte più vulnerabile di sé, un lato nascosto della personalità e del carattere. Se capita con una certa frequenza sarebbe bene rivolgersi a un esperto ed evitare l’auto-analisi, solo in questo modo si potrà capire se quei sogni ricorrenti nascondono disagi profondi e preoccupanti.

I sogni erotici più ricorrenti

Dare un significato simbolico a un sogno erotico è impossibile e rischioso se non si hanno le conoscenze adeguate, quando succede, però, è possibile riflettere su quando visto mentre si dormiva e imparare a conoscere meglio se stessi. Quando si sogna di fare sesso con una persona famosa, ad esempio, spesso si fa fatica ad accettare una mancanza di stimoli nella vita reale sia quando si ha un partner che quando si è single. L’attività onirica aiuta a ritrovare la soddisfazione perduta ma, al termine del sogno, sarebbe bene cominciare a riflettere e andare alla ricerca di un appagamento e di un equilibrio personale diversi dal solito capaci di far ritrovare la stabilità. Un sogno hot molto ricorrente è anche quello in cui si tradisce il partner ma è inutile farsi prendere dal panico o dai sensi di colpa al risveglio. In casi come questi bisogna fare attenzione a non interpretare le immagini oniriche in modo letterale poiché non sempre sottintendono un desiderio di adulterio anche nella vita reale, il più delle volte simboleggiano una generica voglia di evasione che può riferirsi anche alla propria routine quotidiana e non sessuale.

Il significato dei sogni erotici

Anche se all’apparenza i sogni erotici hanno dei significati abbastanza evidenti, in verità nascondono delle simbologie molto particolari che non sono assolutamente immediate come si potrebbe pensare. A interpretare per primo i sogni erotici è stato Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, secondo il cui pensiero a causare le tensioni e le preoccupazioni quotidiane dell’essere umano è sempre la libido, ovvero la pulsione sessuale che spesso viene censurata. L’inconscio, però, la rielabora e la lascia esprimere liberamente attraverso i sogni. A volte questi ultimi nascondono dei desideri inconsci, altre delle fantasie erotiche di cui si è ben consapevoli ma che vengono censurate per varie motivi, in altre occasioni ancora ad avere un valore simbolico sono semplicemente gli attori dell’attività onirica. Insomma, a quanto pare anche quando si fanno dei sogni hot sarebbe meglio evitare darsi delle risposte da soli con un’auto-analisi improvvisata, meglio affidarsi a degli esperti nel caso in cui si abbia davvero il desiderio di decifrare i messaggi che invia l’inconscio. Ogni sogno, infatti, è strettamente connesso al vissuto di una persona, ai suoi desideri e alle sue esperienze ed è rischioso generalizzare su un loro presunto significato.