Una bimba che va al supermercato con il papà: ciò che si nasconde dietro questa immagine è raccapricciante

Immagini scioccanti, terribili, che hanno subito fatto il giro del web tra le reazioni spaventate e infuriate degli utenti. Protagonista della vicenda un padre, il cui nome non è stato reso noto, immortalato da alcuni clienti di un supermercato americano mentre trascinava la figlia piccola con violenza, dopo averle legato i capelli al carrello della spesa. Il tutto in barba alle richieste di spiegazioni dei presenti. La vicenda è finita in rete perché una donna, Erika Burch, era presente e ha scattato delle foto.

A riportare la notizia è il Sun: Erika ha pubblicato il materiale su Facebook e spiegato cosa stava accadendo. “Ha legato i capelli della bambina al carrello e la trascinava in giro. Lei, intanto, implorava di essere lasciata libera, continuava a ripetere ‘Non lo faccio più, te lo giuro’. Davvero allucinante”.

Erika ha poi aggiunto di aver provato a fermare il padre violento, chiedendogli di smetterla. Per tutta risposta, lui le avrebbe risposto elegantemente “Fatti i ca*** tuoi”. Sarebbe seguito un acceso diverbio durante il quale l’uomo avrebbe spiegato di essere cresciuto con una rigida educazione e di volerla ora impartire anche alla figlia. (Continua a leggere dopo il video)

La donna ha concluso spiegando di aver raccontato tutto a un agente di polizia all’esterno del supermercato, che si è però rifiutato di intervenire. Il dipartimento locale ha però poi fatto sapere di aver aperto un’inchiesta su quanto accaduto, contattando la donna per ricostruire le dinamiche della vicenda.