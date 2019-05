++DRAMMA IN AUTOSTRADA++ La ruota vola sull’auto, un uomo all’interno

Un uomo è uscito quasi illeso dall’impatto con una ruota caduta a folle velocità sulla sua auto dal rimorchio di un camion che si trovava nella corsia opposta dell’autostrada che stava percorrendo. Quanto accaduto a Birmingham, nel Regno Unito, viene descritto come un episodio che ha del miracoloso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Lancashire, la ruota “volante”, rimbalzando per strada, è finita sulla Peugeot del malcapitato distruggendo il veicolo. Lo pneumatico ha di fatto sradicato il tettuccio dell’automobile e distrutto gran parte del parabrezza, ma non ha colpito l’uomo alla guida. “Poteva finire in tragedia – ha dichiarato la polizia locale – perché per puro caso il guidatore ha deciso di non portare il figlio in viaggio con sé”.

“Questo signore è oggi l’uomo più fortunato del mondo” – La ruota ha solo sfiorato l’automobilista per poi finire a metà fra il posto del passeggero e le zone posteriori. Secondo la polizia, quella ruota avrebbe ucciso chiunque si trovasse nell’automobile, tranne appunto il guidatore. Un automobilista sicuramente fortunato al quale non è mancato neppure il sangue freddo: dopo l’assurdo incidente, infatti, l’uomo ha portato l’auto distrutta in una piazzola di sosta, poi si è tolto la cintura di sicurezza e ha aspettato che arrivasse la polizia. “Questo signore è oggi l’uomo più fortunato del mondo”, ha twittato la polizia mostrando le foto dell’incidente.