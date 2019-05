Oroscopo Paolo Fox 21 Maggio 2019, Previsioni di oggi

ARIETE 21 MARZO-20 APRILE Marte entra in Cancro iniziando la quadratura e limita la tua libertà d’azione. La settimana inizia con una Luna storta che crea un po’ di tensione e conflitti tra cuore e ragione, ma poi Giove si congiungerà, sistemando tutto.

TORO 21 APRILE-20 MAGGIO Settimana super! Hai quattro pianeti in Stellium nel segno, tra cui Venere congiunta a Urano che ti porta belle sorprese in amore e fa esplodere la passione. Sul lavoro Mercurio ti aiuta a raggiungere buoni risultati.

GEMELLI 21 MAGGIO-21 GIUGNO Saranno giorni all’insegna della routine. La seconda decade è la più confusa da Nettuno e rimugina sui rapporti personali. Le altre sono più riflessive e pazienti e, spinte da Marte, mettono al primo posto la situazione economica.

CANCRO 22 GIUGNO-22 LUGLIO Quattro pianeti in Stellium sono a favore: Marte e Mercurio ti danno una bella ripresa psicofisica, Venere allenta le tensioni e rende possibile un dialogo costruttivo e la congiunzione con Urano promette l’incontro del destino.

LEONE 23 LUGLIO-23 AGOSTO Saranno giornate pesanti per via della congiunzione di Saturno e Plutone in sesto campo e quattro pianeti dello Stellium in quadratura. Marte, però, ti dà la forza per affrontare le difficoltà e puoi anche contare sulla protezione di Giove.

VERGINE 24 AGOSTO-22 SETTEMBRE Giove a parte, hai tutti i pianeti favorevoli. Mercurio garantisce la ripresa lavorativa, mentre Venere congiunta a Urano fa esplodere l’amore. Ma sono Saturno e Plutone congiunti la vera rivoluzione: ti aiuteranno a ritrovare te stessa.

BILANCIA 23 SETTEMBRE-22 OTTOBRE Marte entra in quadratura e potresti accusare stanchezza e negatività sul lavoro. Anche se la Luna ti appoggia, la situazione sentimentale sembra non andare per il verso giusto. Urano ti darà la scossa per cambiare tutto in meglio.

SCORPIONE 23 OTTOBRE-22 NOVEMBRE Quattro pianeti e lo Stellium in opposizione mettono a dura prova le relazioni sul lavoro e in famiglia. Urano non sarà leggero con le situazioni già in crisi. Marte inizia il transito positivo e ti dà la carica per affrontare le grane. Stai comunque attenta.

SAGITTARIO 23 NOVEMBRE-21 DICEMBRE Marte esce dalla quadratura e il clima nelle relazioni si alleggerisce. Qualche pensiero per la situazione economica, ma aspettati conferme e conquiste in tutti i campi. Gli ultimi giorni della settimana sono bellissimi e ricchi di sentimento.

CAPRICORNO 22 DICEMBRE-20 GENNAIO Sole, Mercurio, Venere e Urano in trigono segnano una rinascita. Nuove idee, contatti e occasioni: tutto si rimette in moto. Dovrai però fare i conti con un po’ di stress e di stanchezza in più, accentuati dall’opposizione di Marte.

ACQUARIO 21 GENNAIO-19 FEBBRAIO Puoi contare sull’appoggio di Giove per comunicare nel modo giusto tutto ciò che non va. Quattro pianeti e lo Stellium in quadratura, tra cui Venere congiunta a Urano, fanno nascere tensioni nei rapporti sentimentali: è tempo di chiarimenti.

PESCI 20 FEBBRAIO-20 MARZO Hai quattro pianeti dalla tua parte che portano novità sul piano sentimentale e professionale. Sole e Mercurio ti aiutano a mettere in pista i tuoi progetti, mentre Venere e Urano promettono un “frizzante” rapporto a due.