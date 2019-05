+++ ULTIM’ORA +++ Forte scossa di terremoto in Puglia. Scuole evacuate e gente in fuga

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Puglia pochi minuti fa. Secondo i primi dati, la scossa, registrata dalle strumentazioni dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), s’è verificata alle 10:13 di stamattina e ha colpito la zona di Barletta. La scossa, di intensità fra 3,7 e 4,2 di magnitudo a 34.2km di profondità, è stata avvertita in tutta la Regione e in modo particolare adAndria, Cerignola, Molfetta. A Trani, per precauzione, sono state evacuate alcune scuole. Molte persone sono uscite in strada. Ma fortunatamente non si registrano, al momento, danni a persone e cose.

Scuole e uffici evacuati, anche a Bari

La scossa è stata avvertita persino a Bari e Foggia e in Basilicata, fino a Potenza. Sono al lavoro i tecnici dell’Osservatorio sismologico dell’Università di Bari. Proprio nel capoluogo il personale in servizio negli uffici giudiziaria nel palazzo ex Telecom a Poggiofranco sono scesi tutti in strada. La paura è stato talmente tanta che alcune scuole sono state evacuate anche nella stessa Bari città: nella scuola elementare Re David, di via Celso Ulpiani, i piccoli scolarisono stati fatti uscire e aspettano indicazioni dalla Questura. Lo stesso dicasi per gli studenti dei dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche nel palazzo di piazza Cesare Battisti.

Diversi terremoti negli ultimi giorni nel Centro-Sud

Negli ultimi giorni molte scosse si stanno avvertendo nelle regioni meridionali, le ultime ieri pomeriggio in Calabria. Venerdì 17 maggio era stata registrata una lieve scossa di magnitudo 2 tra le province Bat e Foggia. Un’altra scossa era stata registrata all’alba di oggi nelle Marche. Alle ore 6:45 l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un terremoto di magnitudo 3.3 a largo della costa marchigiana fermana. L’ipocentro è stato fissato a 8 km di profondità mentre l’epicentro è stata localizzato a 18 km da Civitanova Marche (MC) e 19 da Porto Sant’Elpidio (FM).