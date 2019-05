Una prima notte di nozze da incubo, lei avrebbe chiamato anche la polizia. Ma come un fulmine a ciel sereno, arriva il chiarimento della showgirl

Le dinamiche che si verificano all’interno di una coppia sono quasi sempre incomprensibili agli occhi di chi si trova a guardarle dall’esterno, soprattutto quando si tratta di due novelli sposi. La showgirl Alessia Macari, divenuta famosa grazie alla trasmissione “Avanti un altro”, si è sposata nella giornata di ieri con il calciatore tedesco Oliver Kragl, attaccante del Foggia, città dove hanno celebrato il loro ricevimento di nozze. La prima notte di nozze dei due sposini, secondo quanto riportato da Tgcom 24, sarebbe stata piuttosto movimentata.

La lite e la chiamata al 113

Durante la notte, sembrerebbe che la Ciociara, in seguito ad una accesa discussione, abbia chiamato il 113. La telefonata a quanto pare sarebbe giunta all’alba di stamane ai centralini della polizia, affinché intervenisse presso la sala ricevimenti del Tenimento San Giuseppe’, in via Trinitapoli, dove soggiornavano i due novelli sposi. Sarebbe stata proprio la Macari a spiegare l’accaduto alla polizia, alla quale avrebbe detto di essersi trovata al centro di una discussione con il marito, per motivi futili, ma durante la quale sarebbero volati degli insulti piuttosto pesanti tra i due. La neo sposa avrebbe manifestato l’intenzione di andar via, di fatti, oltre ad alcuni regali di nozze sarebbe corsa a recuperare l’anello di fidanzamento di un certo valore, in un primo momento dimenticato.

Il sereno dopo la tempesta

La polizia, che sarebbe intervenuta immediatamente dopo la chiamata, si sarebbe trovata davanti ad una stanza governata dal caos. Grazie all’intervento degli uomini della volante giunta sul posto, i due si sarebbero riappacificati e la Macari avrebbe desistito dall’idea di tornare a casa. Da qualche ora la showgirl ha pubblicato sul suo profilo una story, nella quale sembra che nulla sia accaduto crogiolandosi nel letto al fianco del suo Oliver e aggiunge: “Ragazzi guardate, siamo in una bellissima camera qui al Tenimento San Giuseppe, dove abbiamo sentito una voce che l’abbiamo sfondata, ma non è sfondata”. A quanto pare, quindi, sembrerebbe tutto risolto nel migliore dei modi, anzi la showgirl ha smentito il tutto sul suo profilo social.