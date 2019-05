Un’auto in bilico su un’altra: incidente spettacolare e caos sulla strada

Un’auto sollevata da terra e in bilico sul cofano di un’altra macchina. Incidente spettacolare quello avvenuto nella prima mattina di oggi, martedì 21 maggio, sulla superstrada Milano-Meda, come mostrano le foto pubblicate sul gruppo Facebook ‘La Milano – Meda’. È ancora presto per definire l’esatta dinamica, sulla quale sono al lavoro, sul posto, le forze dell’ordine, ma stando alle prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un tamponamento tra più auto tra cui un suv che, tamponato da una macchina più piccola che lo seguiva, si è sollevato da terra rimanendo in bilico sul cofano dell’altra auto.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Lentate sul Seveso e Barlassina, in direzione Milano, attorno alle 7.50. Sul posto subito i vigili del fuoco dei distaccamenti di Seregno e Lazzate e una ambulanza inviata dal 118, anche se al momento non sono stati segnalati problemi di carattere sanitario per gli automobilisti coinvolti nell’incidente.

In direzione Milano si sono formate subito code provenienti da Como e dalla Pedemontana. L’incidente è infatti avvenuto in un orario di punta e pertanto il traffico si è subito addensato e si segnalano file per chi procede sulla strada statale 35 in direzione Milano. Come detto, l’incidente è stato segnalato da molti utenti sul gruppo Facebook ‘La Milano-Meda’, dove sono state pubblicate le foto del tamponamento.

Solo due giorni prima, nel pomeriggio di domenica scorsa, si è verificato un incidente mortale allo svincolo della superstrada all’altezza di Meda: Franco Galli, 86 anni, di Varedo, non è sopravvissuto. Dalle prime ricostruzioni, il pensionato, che stava percorrendo la SS35 in direzione Milano, avrebbe perso il controllo del suo veicolo andando a schiantarsi contro la cuspide del guard-rail in corrispondenza dello svincolo all’altezza di Meda.

L’86enne viaggiava nella corsia di sorpasso quando per motivi sconosciuti, forse a causa dell’acqua o di un improvviso malore, la sua automobile ha sterzato all’improvviso a destra verso l’uscita dello svincolo della Milano-Meda e si è schiantata contro la cuspide. Un impatto violento che gli è costato la vita. Immediatamente gli altri automobilisti presenti al momento del tragico impatto hanno allertato 112 e 118.