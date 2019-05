Carolyn Smith finisce in ospedale Il messaggio sui social

L’ex ballerina e giurata del programma Ballando con le stelle, Carolyn Smith, in questi ultimi giorni ha lamentato dei problemi di salute, per i quali è dovuta andare in ospedale. Il presidente di giuria della trasmissione danzante, condotta da Milly Carlucci, ha riscontrato dei problemi al braccio destro, come condiviso da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Il malore non le ha permesso di partire

Non è la prima volta che Carolyn Smith si trova a dover parlare del suo stato di salute tramite i social, sostanzialmente per rassicurare i fan che le mostrano tanto affetto e partecipano attivamente ad ogni avvenimento importante della sua vita. Infatti in uno dei periodi più difficili della sua vita, quando ha dovuto combattere il cancro, che lei ha sempre chiamato con ironia “l’intruso”, non ha mai smesso di mostrare al popolo dei social la sua forza, la sua volontà e la voglia di non arrendersi, nonostante le sofferenze. Questa volta, però, il dolore lamentato dall’ex ballerina deriva da altro, come confermato in un video. È lei stessa a parlare davanti all’entrata dell’ospedale dicendo: “Buongiorno. Non sono riuscita a partire per la Polonia ieri sera perché è peggiorata la situazione del mio braccio destro. Fra poco faccio un esame per controllare tutto.”

Carolyn Smith rassicura i suoi fan

A distanza di poche ore arriva l’altro video, nel quale la Smith spiega ai fan cosa le sia accaduto, affiancata dal suo compagno, Tino, che bonariamente le è capitato di canzonare in molti post presenti sul suo profilo. Con il suo solito e luminoso sorriso stampato sul volto, Carolyn Smith rassicura tutti e dice: “Esame finito. Tino è sopravvissuto! Durante l’esame gli chiedevo se stava bene (io a lui)… ha sorriso un pò! Miracolo. Ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura. Tutto andrà bene con il tempo”.