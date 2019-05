L’amico gli mette il compressore nell’ano: 30enne devastato

Volevano fare un “gioco” e hanno fatto esplodere il colon di un loro amico. Oddio, ma come è successo? Alcuni amici perversi del ragazzo hanno infilato nel suo ano una pompa ad aria compressa poi hanno iniziato a mandare aria, è quanto riporta il Daily Mail. La vittima, un ragazzo di 30 anni, è stato ricoverato in ospedale dopo quel gioco idiota che gli è costato molto caro. I medici, infatti, hanno dovuto rimuovere al ragazzo tutto l’intestino. Il motivo? Il suo retto è esploso a causa della pressione dell’aria salita con violenza.

Un caso straordinario ma non l’unico: in una rivista medica, infatti, i dottori hanno riportato altre due storie molto simili a questa. Nella prima al “protagonista” era stata sparata aria compressa “per incidente”, nella seconda a mettere il compressore nell’ano di un altro uomo erano stati i ladri che erano entrati in casa sua e che lui aveva tentato di fermare. I dottori del Maulana Azad Medical College di Nuova Delhi e dell’India Institute of Medical Sciences di Rishikesh hanno scritto il rapporto.

I medici hanno fatto sapere che gli uomini, tutti di origine caucasiche, hanno subito delle serie lesioni a causa della violenza con cui l’aria compressa è arrivata ai loro organi interni attraverso l’ano. In un articolo sul Journal of Medical Case Reports, i medici hanno spiegato come l’aria compressa, oltre un certo punto, “formi una colonna che si comporta come un corpo solido”. Un improvviso afflusso d’aria nel corpo può portare a una lesione chiamata barotrauma.

Il barotrauma è raro, per fortuna: si verifica quando la pressione all’interno di un tessuto corporeo è superiore all’area al di fuori di esso e ne provoca l’esplosione. Nello specifico, prendendo come esempio l’uomo della nostra storia, l’aria pompata nel suo ano è arrivata direttamente all’intestino gonfiandolo come un pallone. Quando questo non può più sopportare ulteriore pressione, si romperà.

Stesso accadrà qualora l’aria fosse pompata dalla bocca. Solo che in questo caso a gonfiarsi sarebbero i polmoni e lo stomaco. L’uomo della storia ha riportato perforazioni multiple del colon a causa del gioco dei suoi amici. I medici, pensate, hanno trovato materiale fecale in molti suoi organi interni. “La quantità di lesioni può variare col variare della pressione dell’aria, della pressione anale e della distanza tra la fonte di aria e l’ano” hanno concluso i medici sul rapporto.