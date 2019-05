Pubblica questa foto dopo-sesso col compagno e scoppia il caso. Tutti notano quel particolare..

In moltissime hanno apprezzato la decisione di Mel di pubblicare questa foto, ma soprattutto hanno apprezzato la didascalia in cui la ragazza rivela quello che aveva appena fatto con suo marito. Ma come tutte le cose che diventano virali in rete, c’è sempre un risvolto della medaglia, ed oltre ai tanti apprezzamenti, Mel Watts, blogger e madre di due figli, ha dovuto raccgliere anche diversi insulti e rispondere a qualche polemica.

Il motivo di tutto questo? La ragazza ha fatto scandalo con un post in cui parla delle sue abitudini sessuali dopo il parto. Quali abitudini? Beh, queste…

Come riporta il Mirror, la mamma spiega come in seguito alla nascita dei bambini la sua libido sia diminuita drasticamente e che per lungo tempo ha rifiutato il marito. “Mi sentivo male – racconta – a dirgli di no per così tanto tempo”. E da qui l’idea di un rapporto sessuale veloce. “Abbiamo appena fatto una sveltina. Con un figlio nella culla e l’altro dai vicini, mi sembra la soluzione ideale. Non posso dire che sia stato romantico, ma sicuramente veloce”.

Secondo la blogger, il “sesso frugale” sarebbe dunque l’unico modo per soddisfare i mariti nel periodo in cui la libido delle neomamme scende vertiginosamente. “Solo pochi minuti di sesso e poi ho l’intero giorno per fare cose che mi piacciono, mangiare cioccolata, ascoltare musica e andare a letto senza sentirmi in colpa per non avere desiderio”. (continua dopo le foto)

Il post ha scatenato la Rete. Se da un lato c’è chi l’ha definito umiliante e offensivo, dall’altro tante mamme si sono riconosciute nel problema e hanno apprezzato l’onestà. “Finalmente – dicono – non ci sentiamo più strane a non aver desiderio sessuale dopo il parto. Non siamo sole”.