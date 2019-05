Ragazza collezione preservativi usati appendendoli nella propria stanza

Tonje è una ragazza norvegese di 28 anni. Dal 2010 ha scoperto una passione del tutto particolare, che l’ha portata negli anni a collezionare oltre 1.900 preservativi, usati da lei e i suoi partner o acquistati a caro prezzo da altri. Il suo obiettivo è quello di raggiungere i 10mila pezzi.La ragazza ha spiegato che la passione per i condom nasce esclusivamente dal loro odore. Ha cominciato per gioco: il primo condom lo ha ricevuto in regalo da quello che oggi è il suo ex fidanzato e, da allora, ha cominciato a collezionarli per appenderli alle pareti della sua camera.

Così ha iniziato a collezionare i preservativi utilizzati con i propri partner e altri li ha meticolosamente conservati dopo averli ricevuti da amici o conoscenti. Alcuni li ha acquistati, talvolta anche a cifre ingenti.

“Il rapporto con il mio ex è andato via via peggiorando da quando ho cominciato questa collezione”, ha spiegato Tonje.

Nonostante la rottura con il ragazzo, Tonje ha continuato la particolare collezione e riceve condom anche tramite posta, arrivando ad acquistarne anche 20 al giorno.

“Ne raccolgo sempre di più. È la migliore sensazione al mondo. Mi sento così felice quando vado alla cassetta postale. La gente mi invia dei preservativi usati. Per me è come se ogni giorno fosse Natale”, racconta Tonje.

“Non mi interessa quello che pensano gli altri: è un hobby, c’è chi fa sport, chi colleziona auto, a me piace raccogliere i preservativi usati. Ognuno ha il suo”.

Tonje aveva molti amici, ma la sua strana mania li ha allontanati. Gli unici ad appoggiarla ancora sono i suoi genitori: il padre della ragazza la sta aiutando ad arricchire la sua collezione chiedendo ai suoi amici di donare i loro preservativi usati.

“Molti amici di mio padre mi inviano preservativi usati per posta. Se questo non accade preferisco fare sesso con persone che non conosco e collezionarne di nuovi”, ha detto ancora Tonje. (Tpi)